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РИА Новости

Провокации США против России в Сирии продолжатся, считает эксперт

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Американский военный конвой на севере Сирии
Американский военный конвой на севере Сирии.
Источник изображения: © AP Photo / Baderkhan Ahmad

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что США устраивают провокации в Сирии наподобие произошедшего накануне ДТП, чтобы помешать наладить мирную жизнь в стране, по его мнению, такой инцидент "не последний".

Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии: по его утверждению, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, "что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа". После этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил инцидент между российскими и американскими военными с коллегой из США Марком Милли. Он пояснил, что военнослужащие США попытались блокировать российский патруль, который двигался по заранее согласованному маршруту.

"Американцы по-наглому лезут, а потом пытаются сделать из этого хайп, рассказать, какие коварные русские, забывая рассказать о том, что их предупреждали о прохождении колонны. Этот инцидент не первый и не последний. Американцы блокировали движение российского военного патруля для того, чтобы помешать России и Сирии наладить порядок на территории, которая еще недавно кишела боевиками. Мы пытаемся навести мир, а они нам мешают. Мы вежливо на бронемашине вытесняем их, очищаем дорогу, чтобы колонна у нас проходила", - заявил эксперт.

По его словам, в сложившейся ситуации российские военнослужащие повели себя так, как и должны были в условиях блокировки прохождения российской колонны. Отклоняться от маршрута российские военнослужащие не могли с точки зрения безопасности - до выхода на маршрут он проверяется на наличие взрывных устройств.

"Подрывы заложенных боеприпасов случаются. Если на пути менять маршруты, это может привести к определенной ситуации. В таких ситуациях мы американцев просим не появляться на маршруте, потому что их присутствие на территории Сирии незаконно", - сказал Леонков.

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Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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