Newsweek (США): российские священники получают камуфляжные рясы для работы в боевых условиях

Демонстрация на российском форуме «Армия 2020» камуфляжной формы для православных священников, окормляющих паству в воинских частях, во время учений или боевых действий, стала поводом для автора «поговорить» о ситуации с притеснением других религий в России. Правда, читатели не согласны с его тезисами. «Сначала проверьте все, американский журналист-пропагандист», — пишет один из них.

Религия и Вооруженные силы России могут стать еще ближе друг к другу после появления новых ряс камуфляжной расцветки и зеленых свечей, специально созданных для православных священников, которые сопровождают солдат в боях.

Эти облачения священнослужителей, которые должны сливаться с формой военных, были представлены в главном храме Вооруженных сил России в парке "Патриот". Этот храм был открыт в июне этого года в честь 75-летия окончания Второй мировой войны, которую в России называют Великой Отечественной войной.

Во время международного военно-технического форума "Армия-2020" темно-зеленые рясы и головные уборы священнослужителей были представлены на манекенах. На месте, где обычно на форме находятся петлички, расположен православный крест, а на шевроне вышиты имя и церковный сан священнослужителя. Как сообщили российские СМИ, эта форма была специально создана для "работы в полевых условиях и на учениях". Священники начали облачатся в форму цвета хаки еще в 2016 году, в ходе военного противостояния в Донбассе.

Русская православная церковь, которую президент России Владимир Путин использует для поднятия патриотического духа, играет все более заметную роль в российских вооруженных силах. Она наладила более тесные связи с Министерством обороны России - доказательством этому служит храм, посвященный военной доблести.

На открывшемся сегодня "Армия-2020" представили военно-полевые рясы для священнослужителей, а также "воинские свечи" Минобороны и другую церковную атрибутику. Свечи войсковые восковые! pic.twitter.com/lATF5Tc3Do - Независимый взгляд 💥 (@zgldz) August 24, 2020

​Священнослужители активно участвуют в делах армии. Они благословляют солдат на проведение военных операций, окропляют святой водой самую разную военную технику, от баллистических ракет до подводных лодок. Кроме того, Министерство обороны России привлекло православных священников, чтобы те помогли договориться с украинскими военными в момент аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Однако создается впечатление, что у всего есть свои границы. Ранее в этом году Православная церковь предложила ввести правила, которые запрещали бы священникам благословлять оружие массового уничтожения, способное уничтожить много людей. Как сообщил Московский патриархат, подобное насилие противоречит традициям Православной церкви. Влияние Православной церкви в российском обществе выросло за счет притеснения других вер, о чем сообщают группы активистов, указывая на то, что последователи других верований, считающихся иностранными, подвергаются гонениям. В этом году произошло несколько резонансных арестов членов секты "Свидетели Иеговы" (запрещенная в России организация - прим. ред.), которым позже были вынесены обвинительные приговоры.

Исполнительный директор организации Human Rights Without Frontiers International ("Права человека без границ") Вилли Фотре (Willie Fautré) сказал в интервью Newsweek, что подобные религиозные группы рассматриваются как угроза российской идентичности и такие меры "вписываются в рамки идеи духовной безопасности, сформулированной Путиным в начале этого столетия".

Однако глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и сообщил агентству "Интерфакс", что Русская православная церковь не давала благословение на пошив камуфляжных ряс. "Все, что делается, должно делаться по уставу Русской православной церкви и по согласованию с синодальным отделом по взаимоотношению с вооруженными силами и правоохранительными органами. Этого сделано не было", - сказал епископ Стефан.

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Комментарии читателей:

PurpleFish

О чем эта статья? Американские военные капелланы тоже носят форму, а христианство абсолютно и всецело доминирует, если говорить о богослужениях в американских вооруженных силах. Вы только посмотрите.

Alex Yakov

Кстати, не только в России и в США, но и во многих других странах действуют такие же правила для военных капелланов и других представителей духовенства. Сначала проверьте все, американский журналист-пропагандист.

Orangelamp

Просто поразительная статья. Даже не верится, что ее опубликовали. Посмотрите на американскую армию.

Брендан Коул (Brendan Cole)