На предприятии Larsen and Toubro в Сурате спущен на воду 51-й катер-перехватчик для Береговой охраны Индии

ЦАМТО, 27 августа. По информации индийских СМИ, 19 августа на предприятии индийской компании Larsen and Toubro в Сурате (шт.Гуджарат) состоялся спуск на воду скоростного катера-перехватчика C-454, предназначенного для Береговой охраны Индии.

К настоящему времени Larsen & Toubro передала Береговой охране Индии 51 из 54 катеров-перехватчиков, заказанных индийской Береговой охраной.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии в марте 2010 года заключило с Larsen & Toubro контракт на поставку 36 скоростных катеров-перехватчиков. Стоимость данного соглашения составила 9,7 млрд. рупий (176,7 млн. долл.). Первый катер был передан Береговой охране 20 декабря 2012 года.

В январе 2013 года Министерство обороны реализовало опцион к контракту, заказав Larsen & Toubro 18 дополнительных катеров-перехватчиков общей стоимостью 4,47 млрд. рупий (83 млн. долл.).

Проект катера-перехватчика разработан компанией L&T Marine & Ship Design Division, являющейся подразделением Larsen & Toubro Limited. Длина катера составляет 27,8 м, водоизмещение – 106 т. Корпус выполнен из алюминиевого сплава для снижения веса. Перехватчик оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516C, двумя водометными движителями MJP 650 компании MJP Waterjets, обеспечивающими максимальную скорость хода более 45 узлов. Дальность плавания – 500 морских миль на скорости 25 узлов. Экипаж – 12-15 человек.

Катер оснащен инфракрасной системой наблюдения, современным навигационным оборудованием и может применяться как на мелководье, так и в глубоких морях. В качестве вооружения используются пулеметы различных калибров.

Катера предназначены для патрулирования и проведения поисково-спасательных операций в исключительной экономической зоне Индии, борьбы с контрабандой и браконьерством, оказания помощи судам, терпящим бедствие.