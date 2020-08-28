На поле боя на беспилотнике

ВВС США приступили к демонстрационным испытаниям перспективных гражданских летательных аппаратов различных классов с целью адаптации их технологий для разработки военной техники.

В общей сложности заявки на участие в программе Agility Prime подали 15 американских авиастроительных компаний. Первой свою разработку презентовала компания LIFT Aircraft — это 18-роторный индивидуальный летательный аппарат Hexa. Программа стартовала в середине апреля 2020 года, по её итогам военные рассчитывают получить технологии, позволяющие снизить затраты на техническое обслуживание техники и время на её ремонт.

Вдобавок Минобороны США интересны гражданские разработки в области автоматического беспилотного полёта, технологии снижения шумности авиационной техники и распределённые двигательные установки. Военные также полагают получить технологии, которые позволят сделать летательные аппараты независимыми от инфраструктуры, в том числе от взлётно-посадочных полос аэродромов.

Программа Agility Prime будет непосредственно связана с тендером, который ВВС США запустят до конца нынешнего года. Он предусматривает быстрое прототипирование и проведение испытаний электрических и гибридных летательных аппаратов с вертикальным взлётом и посадкой. Летательные аппараты проекта Agility Prime планируется принять на вооружение в 2023 году. Согласно требованиям военных, они должны перевозить от трёх до восьми человек на дальность до 160 километров со скоростью не менее 160 км/ч.

ПМ сообщает, что своё полностью автономное аэротакси недавно впервые испытал на публике Airbus: оно представляет из себя октакоптер с попарно объединёнными винтами диаметром 2,8 метра, неподвижно закреплёнными на четырёх лучах, как у небольших любительских дронов. В качестве силовой установки выступают восемь электродвигателей Siemens максимальной мощностью 100 киловатт (130 лошадиных сил) каждый.