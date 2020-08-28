Покупка Турцией российского вооружения раздражает НАТО

«Может ли покупка Турцией российских истребителей-невидимок положить конец НАТО?», - такой вопрос в заголовок своей статьи на страницах американского издания The National Interest вынес политический обозреватель Марк Эпископос.

Покупка Турцией российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 ознаменовала серьёзный сдвиг в оборонной ориентации Анкары, вызвав резкую реакцию Вашингтона. Сделка по С-400 подчёркивает цветущие отношения Турции и России, а также угрозу, которую они представляют для единства в рядах НАТО, констатирует автор публикации.

Кремль и «Рособоронэкспорт» на этом не останавливаются и стремятся извлечь выгоду из политической воли Анкары, принявшей сложное для неё решение закупить С-400, оставаясь при этом членом Североатлантического альянса. На повестку следующих «громких контрактов» двух стран выдвинуты соглашения о поставке турецкой стороне многоцелевых истребителей Су-35, а в перспективе — и российской ударной системы пятого поколения Су-57. Таким образом, Москва предлагает Анкаре замену американским новейшим истребителям F-35, из программы создания которых Соединённые Штаты уже исключили турецкого союзника по НАТО.

Ранее в интервью турецким государственным СМИ глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предположил, что Москва готова подписать контракт с Анкарой по Су-57: «Эти истребители пятого поколения обладают выдающимися качествами и перспективны для экспорта».

Данное предложение перекликается с аналогичными инициативами России в сфере военно-технического сотрудничества с её двумя главными оружейными рынками в Азии — индийским и китайским, цитирует Eadaily Эпископоса.

Беспрецедентный интерес Турции к российской продукции военного назначения имеет место в период острой напряжённости в отношениях между единственной ближневосточной страной НАТО и европейскими членами альянса, прежде всего в связи с буровой активностью Анкары и маневрами её ВМС в Восточном Средиземноморье.

Американо-турецкие отношения также балансируют у черты возможного введения Соединёнными Штатами санкций против натовского союзника из-за закупки им российских ЗРК дальнего действия.