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MP-155 Ultima и АК-19: новинки от «Калашникова»

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Источник изображения: warspot.ru

Форум «Армия-2020» подарил оружейным фанатам две новинки от «Калашникова». Вчера, 26 августа, пресс-служба концерна на своем официальном YouTube-канале опубликовала проморолики «умного» ружья MP-155 Ultima и автомата АК-19 под «натовский» патрон.

MP-155 Ultima разработан на базе гладкоствольного ружья МР-155. Его ключевая особенность — встроенный компьютер и возможность синхронизации с гаджетами. Не обошлось и без внушительного «тактикульного» обвеса.

«Умное» ружье MP-155 Ultima

АК-19 представляет собой несколько адаптированную версию АК-12 под патрон калибра 5.56 NATO. Длина ствола нового автомата составляет 415 мм. Шаг нарезов — 178 мм, масса оружия — 3,35 кг. По словам разработчиков, «натовский калаш» имеет облегчённый телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новое исполнение целика и щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Автомат АК-19

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
ИТ
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