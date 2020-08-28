Нарушение протокола: США обвинили РФ в эскалации отношений в Сирии

Американские военные пострадали столкновении с российским патрулем в Сирии
Американские военные пострадали из-за столкновения с российскими коллегами на северо-востоке Сирии, заявили в Белом доме. Администрация США обвинила Россию в нарушении протоколов взаимодействия в ходе этого инцидента. Это далеко не первое столкновение российских и американских военных в Арабской Республике.
США обвинили Россию в нарушении протоколов взаимодействия, которые были утверждены обеими странами в декабре 2019 года. Согласно заявлению руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота, нарушение имело место в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, как утверждают в Вашингтоне, пострадали американские военнослужащие.
Он уточнил, что инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Арабской республики. По его словам, российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины.
"Коалиция и Соединенные Штаты не стремятся к эскалации [напряженности] в отношениях с какими-либо военными силами [иностранных] государств, но силы США всегда сохраняют за собой неотъемлемое право и обязанность защищать себя от враждебных действий", - обратил внимание Эллиот.
Об инциденте на северо-востоке Сирии до этого со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала газета Politico. По утверждениям издания, у четырех американских военнослужащих диагностировали "симптомы, сходные с легким сотрясением" головного мозга.
После этого глава генерального штаба России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, его детали сохранили в тайне, сообщили в Пентагоне.
Столкновения различного характера между российскими и американскими военными происходят в Сирии нередко. В середине июня на севере республики произошел дорожный инцидент, видеозапись которого опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он объяснил, что американцы пытались подрезать патруль РФ на дороге к востоку от Хасаки недалеко от деревни Абра.
В этот момент из-под капота машины начинает идти белый дым. В итоге она глохнет. «Бронеавтомобиль увяз, сцепление сгорело, двигатель умер», - написал российский журналист.
В феврале специальный представитель США по САР Джеймс Джеффри говорил о «нескольких случаях», когда российские военные пытались зайти на территорию патрулирования американских коллег и Сирийских демократических сил, которых они поддерживают, расположенную на северо-востоке Сирии. «Это те [инциденты], которые беспокоят меня», - подчеркивал Джеффри. Он признавал, что количество подобных случаев не очень велико, но оно растет.
В середине февраля на YouTube появилось видео, как американский броневик попытался столкнуть с дороги российскую технику. Как указали в описании ролика, инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Арабской Республики. Дата съемки не уточнялась.
Видео снято пассажиром автомобиля, догонявшего колонну машин с российскими флагами. Среди техники были БТР и бронеавтомобиль «Тигр». Перед ними ехали два бронированных автомобиля США, на одном из которых был государственный флаг. Судя по опубликованным кадрам, колонна двигалась очень медленно.
В конце ролика видно, как оба автомобиля остановились.
Официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан ВМС Уильям Урбан на вопрос, знает ли он об инцидентах между российскими и американскими военными в Сирии, сказал: «В целом, мы продолжаем тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов с русскими, и, в основном, это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений». Взаимодействие с военными из РФ он назвал «профессиональным».
Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами на протяжении шести лет проводит в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Но американские войска действуют в Арабской республике без разрешения властей страны.
Лидия Мисник