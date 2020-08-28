Нарушение протокола: США обвинили РФ в эскалации отношений в Сирии

Американские военные пострадали столкновении с российским патрулем в Сирии

Американские военные пострадали из-за столкновения с российскими коллегами на северо-востоке Сирии, заявили в Белом доме. Администрация США обвинила Россию в нарушении протоколов взаимодействия в ходе этого инцидента. Это далеко не первое столкновение российских и американских военных в Арабской Республике.

США обвинили Россию в нарушении протоколов взаимодействия, которые были утверждены обеими странами в декабре 2019 года. Согласно заявлению руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота, нарушение имело место в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, как утверждают в Вашингтоне, пострадали американские военнослужащие.

Он уточнил, что инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Арабской республики. По его словам, российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины.

Чтобы снизить напряжение, патруль коалиции был вынужден покинуть этот район, сообщил представитель СНБ.

"Коалиция и Соединенные Штаты не стремятся к эскалации [напряженности] в отношениях с какими-либо военными силами [иностранных] государств, но силы США всегда сохраняют за собой неотъемлемое право и обязанность защищать себя от враждебных действий", - обратил внимание Эллиот.

Об инциденте на северо-востоке Сирии до этого со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала газета Politico. По утверждениям издания, у четырех американских военнослужащих диагностировали "симптомы, сходные с легким сотрясением" головного мозга.

После этого глава генерального штаба России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, его детали сохранили в тайне, сообщили в Пентагоне.

Столкновения различного характера между российскими и американскими военными происходят в Сирии нередко. В середине июня на севере республики произошел дорожный инцидент, видеозапись которого опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он объяснил, что американцы пытались подрезать патруль РФ на дороге к востоку от Хасаки недалеко от деревни Абра.

На кадрах видно, что бронеавтомобиль International MaxxPro армии Соединенных Штатов пытается объехать машину российских военных по обочине.

В этот момент из-под капота машины начинает идти белый дым. В итоге она глохнет. «Бронеавтомобиль увяз, сцепление сгорело, двигатель умер», - написал российский журналист.

В феврале специальный представитель США по САР Джеймс Джеффри говорил о «нескольких случаях», когда российские военные пытались зайти на территорию патрулирования американских коллег и Сирийских демократических сил, которых они поддерживают, расположенную на северо-востоке Сирии. «Это те [инциденты], которые беспокоят меня», - подчеркивал Джеффри. Он признавал, что количество подобных случаев не очень велико, но оно растет.

В середине февраля на YouTube появилось видео, как американский броневик попытался столкнуть с дороги российскую технику. Как указали в описании ролика, инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Арабской Республики. Дата съемки не уточнялась.

Видео снято пассажиром автомобиля, догонявшего колонну машин с российскими флагами. Среди техники были БТР и бронеавтомобиль «Тигр». Перед ними ехали два бронированных автомобиля США, на одном из которых был государственный флаг. Судя по опубликованным кадрам, колонна двигалась очень медленно.

Когда «Тигр» попытался обогнать американский броневик, тот заблокировал ему проезд, заставляя съехать с дороги в поле.

В конце ролика видно, как оба автомобиля остановились.

Официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан ВМС Уильям Урбан на вопрос, знает ли он об инцидентах между российскими и американскими военными в Сирии, сказал: «В целом, мы продолжаем тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов с русскими, и, в основном, это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений». Взаимодействие с военными из РФ он назвал «профессиональным».

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами на протяжении шести лет проводит в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Но американские войска действуют в Арабской республике без разрешения властей страны.

Лидия Мисник