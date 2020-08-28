ФПИ рассказал о том, как США следили за испытаниями "Витязя-Д"

КУБИНКА (Московская область), 27 авг – РИА Новости. Самолеты, вертолеты и крейсер США следили за погружением российского батискафа в Марианский желоб, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2020" замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко, который курирует проект "Витязь-Д".
По его словам, крейсер соблюдал безопасную дистанцию в несколько морских миль от российского судна "Фотий Крылов". "Но над нами постоянно летали разведывательные вертолеты и самолеты. В таких непростых условиях приходилось работать", - добавил Литвиненко.
Ранее в Фонде перспективных исследований сообщили РИА Новости, что 8 мая автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров. Замеры в прошлом фиксировали, что самая глубокая точка впадины - Бездна Челленджера - находится на отметке около 11 километров. Русское географическое общество сообщало, что "Витязь" провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.