ФПИ рассказал о том, как США следили за испытаниями "Витязя-Д"

КУБИНКА (Московская область), 27 авг – РИА Новости. Самолеты, вертолеты и крейсер США следили за погружением российского батискафа в Марианский желоб, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2020" замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко, который курирует проект "Витязь-Д".

"Когда мы работали в районе Марианской впадины, недалеко от нас находилось водолазное судно Китая. А утром, когда мы опустили аппарат на дно, когда рассвело, оказалось, что рядом с нами стоит американский крейсер с военно-морской базы Гуам. Он нас сопровождал. Китайцы там работали давно, а американский крейсер пришел вместе с нами и ушел вместе с нами. И следом за нами ходил – куда мы, туда и он", - рассказал Литвиненко.

По его словам, крейсер соблюдал безопасную дистанцию в несколько морских миль от российского судна "Фотий Крылов". "Но над нами постоянно летали разведывательные вертолеты и самолеты. В таких непростых условиях приходилось работать", - добавил Литвиненко.

Ранее в Фонде перспективных исследований сообщили РИА Новости, что 8 мая автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров. Замеры в прошлом фиксировали, что самая глубокая точка впадины - Бездна Челленджера - находится на отметке около 11 километров. Русское географическое общество сообщало, что "Витязь" провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.