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РИА Новости

ФСБ обнародовала видео ареста украинского шпиона в РВСН

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ФСБ обнародовала видео ареста украинского шпиона в РВСН
ФСБ обнародовала видео ареста украинского шпиона в РВСН.
Источник изображения: РИА Новости

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ФСБ опубликовало видео задержания за госизмену старшего лейтенанта РВСН, передававшего секретные данные Минобороны Украины.

Оперативная съемка длится одну минуту. На ней военнослужащий подходит к дому, в этот момент по команде "Работаем!" из автомобиля выбегают сотрудники ФСБ и производят задержание. Под команду "Руки за спину" ему надевают наручники и провожают в автомобиль. Затем показано, как задержанного привозят в Барнаульский гарнизонный военный суд.



Ранее сообщалось, что в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. По статье "Государственная измена" ему грозит до 20 лет колонии. Фигурант заключен под стражу.

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Страны
Россия
Украина
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