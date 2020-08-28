ФСБ обнародовала видео ареста украинского шпиона в РВСН.

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ФСБ опубликовало видео задержания за госизмену старшего лейтенанта РВСН, передававшего секретные данные Минобороны Украины.

Оперативная съемка длится одну минуту. На ней военнослужащий подходит к дому, в этот момент по команде "Работаем!" из автомобиля выбегают сотрудники ФСБ и производят задержание. Под команду "Руки за спину" ему надевают наручники и провожают в автомобиль. Затем показано, как задержанного привозят в Барнаульский гарнизонный военный суд.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. По статье "Государственная измена" ему грозит до 20 лет колонии. Фигурант заключен под стражу.