Россия ответила на расширение американских санкций

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Решение министерства торговли США ввести санкции против российских НИИ из-за якобы разработки ими химического оружия беспочвенны, подчеркнул посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", — говорится в заявлении посла на странице дипмиссии в Facebook.

По словам Антонова, США проигнорировали тот факт, что международное сообщество в лице ОЗХО подтвердило еще в 2017 году, что Россия полностью выполнила обязательства по ликвидации запасов химоружия.

"Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям", — отметил он.

Антонов напомнил, что сейчас Соединенные Штаты остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ. При этом они "под различными предлогами затягивают с их уничтожением".

"Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации", — указал дипломат.

Санкции США

Накануне стало известно, что США ввели санкции в отношении двух российских НИИ Минобороны.

Согласно заявлению американского минторга, меры вводятся против 33-го ЦНИИ, 48-го ЦНИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге. Кроме того, объектом санкций стал подведомственный Минпромторгу государственный НИИ органической химии и технологии.

В Вашингтоне эти научно-исследовательские институты обвинили в работе над химическим и биологическим оружием.

Согласно открытой информации, опубликованной на сайте минобороны, 33-й ЦНИИИ — ведущая научно-исследовательская организация в сфере радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее сообщалось, что в июне в 48-м ЦНИИ проводили проверку российской вакцины от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Руководитель центра Гамалеи, где разработали препарат, благодарил руководство и сотрудников института за хорошую работу.

Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) был головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, которые в свое время использовались на российских объектах по уничтожению химического оружия.

Внесение этих учреждений в списки Министерства торговли США означает, что американские власти накладывают ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, представляющим риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Вашингтона.

Война против вакцины

Сенатор Олег Морозов считает, что на этот шаг США пошел из-за успехов России в разработке вакцины.

"Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой — голый расчет, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины", — сказал Морозов РИА Новости.

Он выразил убежденность, что Вашингтон просчитался.

"Для многих государств борьба с последствиями пандемии будут приоритетной, а значит, и российская вакцина будет востребована, независимо от санкций", — считает сенатор.

Морозов добавил, что такие шаги говорят о нарастании политической паранойи в Соединенных Штатах.

Член Совфеда Константин Косачев также согласился, что ограничительные меры США указывают на неспособность Вашингтона конкурировать на равных.

"Практически все без исключения <…> санкции являются инструментом создания экономических проблем для конкурентов, а не средством урегулирования политических разногласий. В этом смысле они явно нарушают и общепринятые нормы международного права, и обязательства США перед ВТО", — подчеркнул он.

Первая вакцина от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Она производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз препарата.

При этом он заявлял, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.