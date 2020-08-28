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ТАСС

Огневые испытания двигателя РД-191М планируются на середину 2022 года

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РД-191
РД-191.
Источник изображения: Владислав Чёрный / commons.wikimedia.org

Как сообщил гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, первый доводочный образец этого двигателя должен быть собран в конце 2021 года

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Первый доводочный образец модернизированного двигателя РД-191М для ракет "Ангара" должен быть собран в конце 2021 года. При этом огневые испытания нового двигателя планируются на середину 2022 года, сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" генеральный директор НПО "Энергомаш" (предприятие - разработчик ракетных двигателей) Игорь Арбузов.

"Огневые испытания [двигателя РД-191М] рассчитываем осуществить в середине 2022 года, поскольку первый доводочный образец этого двигателя должен быть собран в конце 2021 года, а на 2023 год намечены поставки ракетного двигателя для "Ангары", - сказал Арбузов.

Он напомнил, что в 2023 году планируется осуществить первый пуск ракеты "Ангара" с новым двигателем. Носитель выведет на орбиту перспективный пилотируемый корабль "Орел" пока в беспилотном варианте.

Арбузов сообщил, что в настоящий момент в КБ "Энергомаша" идет разработка конструкторской документации по новому двигателю, которая будет подготовлена виде в электронной 3D-модели.

"Затем конструкторская документация будет передана на серийный завод в Пермь на ПАО "Протон-ПМ", где сейчас началась подготовка производства и организация серийного производства РД-191М. Создание основного элемента - турбонасосного агрегата - и сборку всего двигателя будет выполнять Пермь", - уточнил он.

Двигатель РД-191

Базовый РД-191 представляет собой однокамерный двигатель с вертикально расположенным турбонасосным агрегатом. Его разработка началась в конце 1998 года. Этот двигатель с дожиганием окислительного газа предназначен для семейства отечественных ракет-носителей "Ангара". Конструкция изделия основана на конструкции двигателей РД-170/171.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года. Второй пуск тяжелой "Ангары" должен состояться с Плесецка в ноябре этого года.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
Минoбороны РФ
Протон-ПМ
Энергомаш им. Глушко
Проекты
АРМИ-20XX
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