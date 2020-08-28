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В рамках МВТФ "Армия-2020" на стенде Департамента госзакупок Минобороны РФ проведена лекция-тренинг

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Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 27 августа. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020" на стенде Департамента госзакупок МО РФ 26 августа была проведена лекция-тренинг на тему: "Заявка на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)".

Основной целью лекции-тренинга являлось ознакомление слушателей с алгоритмом формирования и подачи заявок на участие в конкурентной процедуре, а также порядком их рассмотрения комиссией по осуществлению закупок.

Кроме того, участники лекции-тренинга были ознакомлены с основными правилами подачи заявок на участие в конкурентных процедурах на специализированной электронной площадке, оператором которой является ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа".

Приобретенные в ходе лекции-тренинга навыки и знания будут способствовать повышению уровня квалификации участников конкурентных процедур и, соответственно, повышению эффективности и результативности закупок, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа и для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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