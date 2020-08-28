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"Росэлектроника" представила на "Армии-2020" новый VR-комплекс для военных связистов

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

ЦАМТО, 27 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представил на форуме "Армия-2020" новый комплекс для обучения военных связистов с использованием VR-технологий.

В состав комплекса входят очки виртуальной реальности, датчики движения для рук и ног, а также компьютер, помещенный в специальный рюкзак, для свободного перемещения курсанта в пространстве.

Демонстрируемое решение позволяет получить навыки, необходимые для работы с реальной техникой, в виртуальной среде, сформированной с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Программное обеспечение комплекса отслеживает действия учащегося, контролирует и оценивает качество выполнения заданий.

VR-комплекс, представленный в рамках форума "Армия-2020", предназначен для отработки развертывания аппаратной связи в виртуальной среде, однако решение может быть адаптировано для обучения работе с любой другой техникой.

Оборудование разработано Рязанским радиозаводом (входит в "Росэлектронику"). Решение построено на основе отечественного программного обеспечения.

"Применение VR-тренажеров для обучения – активно развивающийся тренд, в том числе в сфере военного образования. Мы предлагаем заказчикам готовый комплекс виртуальных средств для обучения учащихся, который позволит отрабатывать навыки работы с реальной техникой без необходимости проведения полевых учений. Решение может применяться не только для тренировки военнослужащих, но и в таких областях, как промышленное производство, безопасность на транспорте, авиация", – рассказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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