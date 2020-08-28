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Российская газета

Российским корветам добавят ракет

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Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Количество пусковых установок крылатых ракет "Калибр" на малых ракетных кораблях типа "Буян-М" и сторожевиках класса "Гепард" предложено увеличить вдвое и втрое, соответственно.

- Мы предложили концепт по проектам 21631 и 11661. На "Буянах" предложили поставить 16 пусковых вместо 8, а на "Гепардах" - 24. Это предложение очень заинтересовало ВМФ, - рассказал ТАСС глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Татарские корабелы рассчитали, что установить дополнительные ракетные модули на восемь ячеек каждый можно без изменения корпуса. На "Гепардах" предлагается разместить 16 пусковых установок в средней части, за ходовым мостиком, а еще 8 - в носовой.

- Мы предлагаем взять за основу прежний корпус, отличающийся хорошей мореходностью, - продолжил Мистахов.

Водоизмещение кораблей, конечно, возрастет. У "Буянов", например, с 900 до 1300-1500 тонн. На 2200-тонные "Гепарды" три модуля, по мнению главы "Ак Барса", можно ставить и сейчас.

Разработчиком и производителем МПК типа "Буян-М" и сторожевых кораблей класса "Гепард" является Зеленодольский судостроительный завод в Татарстане (входит в "Ак-Барс").


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
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