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Российская газета

Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии

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Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год.
Источник изображения: © AP Photo / Lauren Victoria Burke

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли, в ходе которого был обсужден инцидент в Сирии, где пострадали американские военнослужащие. Американской стороне в ходе разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации.

В ходе беседы Валерий Герасимов акцентировал внимание американской стороны, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции.

Как ранее сообщило информационное агентство Reuters, в Сирии при столкновении с американского броневика с машиной, где находился российский патруль, пострадали несколько военных США. Инцидент произошел 25 августа в зоне безопасности на востоке Сирии. В интернете появились видеозаписи этого столкновения.

Представитель совета нацбезопасности США уже обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии.


Александр Степанов

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