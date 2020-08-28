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ЦАМТО

Лауреатов конкурса "Прорыв в будущее" наградили на форуме "Армия-2020"

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Парк "Патриот"
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.
Источник изображения: patriotp.ru

ЦАМТО, 27 августа. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в рамках МВТФ "Армия-2020" 26 августа состоялась торжественная церемония награждения победителя и призеров конкурса "Прорыв в будущее" ("Лучший инновационный проект в интересах ВС РФ").

В первой части церемонии, прошедшей в демонстрационной зоне экспозиции Военного инновационного технополиса "ЭРА", участники конкурса представили гостям форума свои инновационные проекты.

Как отметил председатель конкурсной комиссии, заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Приходько, с каждым годом конкурс "Прорыв в будущее" вызывает все больший интерес и внимание в научных кругах, среди представителей высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций и научных рот военного ведомства.

"При этом практически в каждой третьей конкурсной работе в составе авторского коллектива присутствуют один или несколько операторов научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации. Безусловно, такое внимание к конкурсу со стороны молодого поколения военных ученых не может не радовать", – добавил А.Приходько.

Победителем конкурса "Прорыв в будущее" в 2020 году стал коллектив авторов Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина", представивших инфракрасную систему автоматической посадки беспилотных летательных аппаратов, разработанную для решения актуальной научно-технической задачи – автономной посадки беспилотных летательных аппаратов различного типа на слабооборудованные посадочные площадки в условиях подавления каналов управления и спутниковой радионавигации, в том числе ночью и в сложных метеоусловиях.

Второе место занял представитель 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России с проектом "Перспективный многофункциональный взрыватель с электронным блоком, залитым полимерной композицией с добавлением углеродных нанотрубок, обеспечивающий требуемую безотказность при пробитии прочных преград". Практическое воплощение данного проекта повысит эффективность действия боеприпасов в 1,2 раза, исключая несрабатывание взрывателей от контактных нагрузок.

Третье место присуждено авторскому коллективу 25-го Государственного научно-исследовательского института химмотологии Минобороны России с научно-техническим проектом "Коррозионностойкий сборно-разборный трубопровод из композиционных материалов", основной целью которого является создание и обеспечение устойчивого функционирования сборно-разборных трубопроводов в системе материально-технического обеспечения ВС РФ и сокращение потерь горючего при транспортировании по трубопроводу путем повышения конструктивной надежности линейной части трубопровода на основе коррозионностойких композитных труб.

Лауреатами конкурса "Прорыв в будущее" стали 15 авторских коллективов и отдельных представителей высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций Минобороны России и научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации.

По завершении презентации конкурсных работ, занявших призовые места, на главной сцене форума "Армия-2020" начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров в торжественной обстановке вручил дипломы и памятные подарки призерам и лауреатам конкурса "Прорыв в будущее", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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