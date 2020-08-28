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ЦАМТО

Начались поставки в Румынию оборудования первого ЗРК "Пэтриот"

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Источник изображения: Фото: missile-radiopolsha.pl

ЦАМТО, 27 августа. Министерство обороны Румынии сообщило о прибытии на территорию страны первой основной партии оборудования первого заказанного в США зенитного ракетного комплекса "Пэтриот".

Оборудование и сопутствующие материалы будут доставлены в Национальный учебный центр противовоздушной обороны им. бригадного генерала Иона Бунеску в Капу Мидия, где будут проходить приемочные испытания и приемка первого ЗРК. Как планируется, приемочные испытания будут завершены во второй половине октября, после чего начнется этап обучения личного состава 74-го зенитного ракетного полка "Пэтриот". В течение 2021 года обучение при участии инструкторов Вооруженных сил США будет продолжено с целью отработки навыков эксплуатации и технического обслуживания.

Как сообщал ЦАМТО, 10 июля 2017 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже Румынии семи модернизированных батарей ЗРК "Пэтриот" "Конфигурации 3+", включая 7 многофункциональных радиолокационных станций AN/MPQ-65, 7 систем управления огнем AN/MSQ-132, 13 групп мачтовых антенн (AMG), 28 пусковых установок M903, 56 ЗУР MIM-104E (GEM-T – Guidance Enhanced Missile TBM), 168 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 3,9 млрд. долл.

Письмо с предложением и принятием предложения (LOA) было подписано министром обороны Румынии Михаем Фифором и послом США в Румынии Хансом Клеммоом в начале ноября 2017 года. Парламент Румынии одобрил предложенный правительством страны законопроект о приобретении ЗРК "Пэтриот" 21 ноября 2017 года. Стоимость всей программы закупки, согласно закону, составит 4,64 млрд. долл. (включая НДС). Стоимость первой системы ПВО/ПРО без НДС составляет 764,78 млн. долл. (910,1 млн. долл. с НДС). В декабре 2017 года правительство Румынии внесло первый взнос.

Как планируется, четыре батареи "Пэтриот" будут поставлены ВВС Румынии, три – СВ. Боевое применение комплексов должно начаться в 2021 году.

Командование по заключению контрактов СВ США 24 мая 2018 года подписало с компанией Raytheon Integrated Defense Systems базовый контракт на поставку первой батареи "Пэтриот" для ВС Румынии, стоимость которого составила 395,847 млн. долл., а 1 ноября 2018 года Raytheon объявила о реализации правительством Румынии опциона и переводе средств для поставки трех дополнительных батарей "Пэтриот".

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
Проекты
Военные учения
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