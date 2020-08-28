Серийное производство вертолетного двигателя ВК-650В планируется начать в 2023 году

Силовая установка предназначена для вертолетов Ка-226Т, Ка-126 и "Ансат"

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Серийное производство современного газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В должно начаться в 2023 году. Об этом сообщила ТАСС в четверг директор программы по разработке - главный конструктор "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) Анастасия Соловьева на форуме "Армия-2020".

"ВК-650В будет готов к серии с мая 2023 года. Мы получим сертификат типа в апреле и будем иметь право уже серийно выпускать моторы", - сказала она.

В 2019 году предприятие "ОДК-Климов" объявило о начале разработки нового газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В. Эта силовая установка предназначена для вертолетов Ка-226Т, Ка-126 и "Ансат". Новый двигатель должен превзойти по своим характеристикам все имеющиеся аналоги. Сборка первого двигателя-демонстратора запланирована на декабрь 2020 года.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около ста стран мира. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.