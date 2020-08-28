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ТАСС

Первый образец метанового ракетного двигателя будет создан в 2022-2023 годах

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Игорь Арбузов
Игорь Арбузов.
Источник изображения: Виктор Васенин / РГ

Как сообщил гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, его созданием занимается Воронежский центр ракетного двигателестроения

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Работы по созданию двигателя-демонстратора на метановом топливе планируется завершить в 2021 году. Первый образец метанового двигателя будет изготовлен в 2022-2023 годах, сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия" гендиректор НПО "Энергомаш" (предприятие - разработчик ракетных двигателей) Игорь Арбузов.

"Мы должны создать двигатель-демонстратор РД-0177, а впоследствии будет построен его летный вариант РД-0169. По демонстратору работы надеемся завершить в следующем году. Первый образец метанового двигателя РД-0177 будет изготовлен в 2022-2023 годах", - сказал Арбузов.

По его словам, созданием метанового двигателя занимается Воронежский центр ракетного двигателестроения. "Работы идут уже на протяжении длительного времени и финансируются из Федеральной космической программы. Проведены испытания отдельных элементов агрегатов - газогенератора, смесительной головки. Теперь переходим к работам уже непосредственно по изготовлению двигателя-демонстратора РД-0177", - уточнил гендиректор "Энергомаша".

В дальнейшем поставлена задача в кратчайшие сроки подтвердить возможность применения этих компонентов уже на летном варианте - двигателе РД-0169, добавил Арбузов.

Ракета на метановом двигателе

Ранее сообщалось, что Роскосмос начал работы по созданию ракеты-носителя среднего класса на метановом двигателе. Как уточнили в госкорпорации, ракета придет на смену легендарным носителям семейства "Союз-2". Глава Роскосмоса ранее сообщал, что новая ракета-носитель на метановом двигателе получила рабочее название "Союз-СПГ". По его словам, носитель будет многоразовым.

В конце июня источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что Роскосмос утвердил техзадание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем на сжиженном природном газе (метане) и жидком кислороде в качестве топлива. По его словам, контракт на этап проектирования планируется подписать в ближайшие месяцы.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
АРМИ-20XX
Союз-2 РН
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