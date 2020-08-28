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Российская газета

Под Астраханью применили сирийский опыт для борьбы с беспилотниками

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На полигоне Ашулук в Астраханской области посетителям форума "Армия-2020" были продемонстрированы возможности эшелонированной противовоздушной обороны.

Ракетные и пушечные комплексы отражали налет беспилотников, крылатых ракет и корректируемых авиабомб. Всего 21 воздушная цель на разных высотах и направлениях.

Основу группировки ПВО составили зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор", "Панцирь-С" и боевая машина "Тайфун-ПВО".

- Необычные условия заключались в том, что построение ударов воздушного противника соответствуют нашему опыту в Сирии, мы отработали отражения действий ударных беспилотников, которые могут применяться еще до начала основного удара, - начальник зенитных ракетных войск ВКС, генерал-майор Серей Бабаков.


Николай Грищенко

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