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РИА Новости

"Чудовищное оружие". СМИ США по-новому оценили испытания "Царь-бомбы"

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Облако от атомного взрыва над Нагасаки, Япония. 9 августа 1945
Облако от атомного взрыва над Нагасаки, Япония. 9 августа 1945.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Air Force

МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. Американское издание The Drive отреагировало на документальный фильм, посвященный испытаниям в СССР самого мощного взрывного устройства за всю историю человечества – "Царь-бомбе", мощность которой составила 50 мегатонн.

"Росатом" ранее разместил в YouTube видео испытаний бомбы.



Авторы статьи отмечают, что фильм дает новый взгляд на это уникальное испытание. В тексте говорится, что ранее были доступны только небольшие видео и низкокачественные фотографии взрыва.

Журналисты The Drive назвали бомбу "выдающимся технологическим достижением", а также "чудовищным оружием".

Большую роль в испытаниях бомбы сыграл советский лидер Никита Хрущев, подчеркивается в статье.

Кроме того, автор текста рассказал, что "Царь-бомба" оказалась слишком большой для применения ее на практике. Ставился вопрос о трудностях ее доставки и выборе цели.

"Царь-бомба" — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956-1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика Игоря Курчатова.

Испытание АН602 состоялось 30 октября 1961 года посредством сброса с самолета Ту-95В на ядерном полигоне "Сухой Нос" (остров Новая Земля). Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. "Царь-бомба" внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее радио Sputnik сообщило, что по гиперзвуковым ракетам Россия вырвалась далеко вперед.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-95
Компании
Росатом
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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