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РИА Новости

Счетная палата выявила несоответствие данных о компаниях с госучастием

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Здание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Томас Тхайцук

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Точное количество компаний с государственным участием в России не известно: сведения Росимущества не совпадают с аналогичными данными Росстата и Федеральной налоговой службы, следует из отчета Счетной палаты.

"Одна из проблем – отсутствие достоверной информации о количестве АО и ФГУП, подконтрольных государству. В настоящее время единственной системой, которая агрегирует информацию о количестве АО и ФГУП, является ФГИАС "Единая система управления государственным имуществом" (ФГИАС ЕСУГИ), за ведение которой отвечает Росимущество. Однако сведения этой системы не совпадают с аналогичными данными других информационных ресурсов (Росстат и ФНС России)", - говорится в сообщении.

Как указывает контрольное ведомство, нет полноценной информации и о результатах финансовой деятельности организаций с госучастием. Так, Минэкономразвития в свои отчеты для правительства включает сведения о деятельности только 10 крупнейших АО. "Это всего 1% от их общего количества. В результате более 90% АО находятся в "серой зоне", и их деятельность никак не анализируется", - констатирует Счетная палата.

При этом, добавляет ведомство, выборочный анализ материалов по этим предприятиям показал, что результаты финансово-экономической деятельности многих из них нестабильны или имеют отрицательную динамику.

Отдельная проблема – ведомственное закрепление ФГУП и АО. Проверка показала, что единых принципов в этом вопросе не установлено. В результате некоторые предприятия и общества закреплены за ведомствами без учета их отраслевой специфики. Например, за Минобрнауки числятся 114 сельскохозяйственных предприятий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минэкономразвития РФ
Росимущество
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