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Интерфакс-АВН

Военнослужащий РВСН задержан в Барнауле по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой

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Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ.
Источник изображения: © РИА Новости / ФСБ РФ

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - ФСБ сообщило о задержании военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения Минобороны РФ, подозреваемого в передаче украинской разведке сведений, составляющих государственную тайну.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецслужбой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена".

В отношении военнослужащего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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