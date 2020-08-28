Военнослужащий РВСН задержан в Барнауле по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - ФСБ сообщило о задержании военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения Минобороны РФ, подозреваемого в передаче украинской разведке сведений, составляющих государственную тайну.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецслужбой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена".

В отношении военнослужащего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.