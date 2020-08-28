Сдвинулись сроки огневых испытаний двигателя для «Союза-5» и сверхтяжа

Завершение огневых испытаний двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты отложилось почти на год и запланировано на конец 2021 года. Об этом 27 августа сообщил в интервью ТАСС на форуме «Армия» генеральный директор НПО «Энергомаш», где разработан двигатель, Игорь Арбузов.

«Сейчас работы по автономным испытаниям завершаются, и надеемся, что скоро мы приступим к огневым испытаниям», — рассказал он в беседе с журналистами. По его словам, испытания продлятся «довольно долго», они будут идти не только с этим двигателям, но и последующими.

Как уточнил топ-менеджер, по завершении испытаний, когда качество двигателя подтвердят, начнутся поставки. По контракту — это 2022 год.

«Мы не можем позволить себе начать огневые испытания, если есть хотя бы малейшее сомнение в отработке агрегатов двигателя», — добавил он.

НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ в сентябре 2018 года. Двигатели нужны на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» и будут применяться на сверхтяжелой ракете «Енисей», пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов