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ТАСС

Ракетным кораблям проектов "Буян-М" и "Гепард" увеличат боекомплект "Калибров"

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Пуск противокорабельной ракеты "Калибр-НК" с борта МРК проекта 21631 "Вышний Волочек"
Пуск противокорабельной ракеты "Калибр-НК" с борта МРК проекта 21631 "Вышний Волочек".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Как сообщил глава корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов, корпуса кораблей останутся практически теми же, за исключением возросшего водоизмещения

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" и сторожевые корабли проекта 11661 "Гепард" в ходе модернизации получат увеличенный боекомплект крылатых ракет "Калибр", ВМФ заинтересовался этим проектом. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Мы предложили по двум проектам 21631 и 11661 концепт с увеличением водоизмещения. На "Буянах", например, мы предложили поставить 16 пусковых, вместо 8. А на "Гепардах" предложили расширить ракетное оружие до 24 пусковых", - сообщил Мистахов.

В итоге на каждом проекте добавиться еще по одному универсальному корабельному стрелковому комплексу с вертикальными шахтами для запуска крылатых ракет.

"В частности, на 11661 мы предложили два УКСК по восемь ячеек поставить за ходовым мостиком, в середине корпуса судна и еще один УКСК будет стоять в носовой части. Это предложение очень заинтересовало ВМФ", - уточнил глава "Ак Барса".

При этом корпуса кораблей останутся практически теми же, за исключением возросшего водоизмещения. "Мы предлагаем взять за основу тот корпус, который зарекомендовал себя в том числе в боевых условиях, потому что удачный корпус корабля это мореходность", - сказал Мистахов.

"Это потянет, конечно, за собой водоизмещение. Если брать малый ракетный корабль, его водоизмещение с дополнительным УКСК вырастет с 900 до приблизительно 1300-1500 тонн. Если брать на базе проекта 11661, то на его водоизмещение три УКСК возможно поставить и сейчас", - пояснил собеседник.

Ракетные корабли проектов 11661 и 21631

Сторожевой корабль (фрегат) проекта 11661 "Гепард-3.9" предназначен для охраны и патрулирования морской государственной границы и экономической зоны, поддержки морских операций и демонстрации флага в районах, представляющих государственный интерес. Фрегаты проекта 11661 строятся на Зеленодольском заводе имени Горького с 1990 года. Водоизмещение кораблей составляет 1,5 тыс. тонн, они оснащаются артиллерийским, противокорабельным, зенитным и противолодочным вооружением. Фрегат "Дагестан" (в составе Каспийской флотилии) строился по улучшенном проекту с комплексом "Калибр-НК" с крылатыми ракетами.

Малые ракетные корабли (корветы) проекта 21631 (шифр "Буян-М") - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли нового поколения. Предназначены для несения патрульной службы по охране морского района в открытых прибрежных акваториях морей, океанов, во внутренних морях и на судоходных реках. Основное ударное вооружение (пусковая установка ракет "Калибр-НК") позволяет поражать не только надводные корабли противника, но и наземные объекты, расположенные на значительном расстоянии от береговой линии.

Основное вооружение - вертикальная пусковая установка для крылатых ракет "Калибр" (восемь ракет, дальность - до 2 500 км), артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитное вооружение: турельная пусковая установка "Гибка" и артиллерийский комплекс АК-630М-2 "Дуэт". Корвет не имеет тяжелого зенитного вооружения (ЗРК "Форт" и подобные ему комплексы), поскольку подразумевается его прикрытие береговыми средствами противовоздушной обороны.

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