Российские вертолетоносцы смогут трансформироваться в плавучие госпитали

Глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов отметил, что для этого у вертолетоносца есть все необходимое - каюты, камбузы, отдельные помещения, вертолетный ангар и доковая камера

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Строящиеся на керченском заводе "Залив" два новейших российских универсальных десантных корабля (УДК) при необходимости могут трансформироваться в плавучие госпитали, сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2020" глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Нам заказчик обозначил, что сегодня прорабатывается вопрос организации этого корабля под госпитальное судно, потому что у вертолетоносца есть все необходимое - каюты, камбузы, отдельные помещения, вертолетный ангар, доковая камера. Поэтому сейчас в процессе проектирования мы подбираем то медицинское оборудование, которое должно быть стационарным, которое должно стоять внутри корабля всегда", - сообщил Мистахов.

Он уточнил, что с начала проектирования корабля "Ак Барс" предложил заказчику часть оборудования сделать стационарным, например, кислородное. "Остальное оборудование, которое не нужно в боевых операциях, на УДК монтироваться не будет. Под него будет зарезервировано место, проработан вариант размещения", - сказал Мистахов.

При необходимости корабль будет насыщаться медицинским оборудованием и материалами в дополнение к базовому набору, установленному изначально, и превращаться в полноценное госпитальное судно.

Минобороны России заинтересовалось приобретением госпитальных судов в период пандемии, когда на Дальнем Востоке для разгрузки больниц и госпиталей привлекалось госпитальное судно "Иртыш".

Во вторник на форуме "Армия-2020" замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев сообщил ТАСС, что Объединенная судостроительная корпорация предложила сразу несколько вариантов строительства новых госпитальных судов различных типов, различной компоновки, размещения, классов - прибрежных и дальней океанской зоны. По его словам, Минобороны будет принимать решение по строительству такого флота исходя из имеющихся ресурсов.

Вертолетоносцы

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа "Уосп"), перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. УДК оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику.

Первые два отечественных корабля такого класса - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - были заложены на судостроительном заводе "Залив" 20 июля.