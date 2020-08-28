От "русского "Рено" до "Арматы". Что показали на Аллее славы в честь 100-летия танкпрома

На открытой площадке в подмосковном парке "Патриот" друг напротив друга расположились исторические и современные машины: от первого отечественного танка — копии французского Renault FT — до единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата". Некоторые экспонаты сохранились в единственном экземпляре

Экспозиция из 20 исторических и современных танков впервые представлена на международном форуме "Армия-2020" и посвящена 100-летию отечественного танкостроения. Аллея славы танкпрома организована концерном "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех") совместно с Министерством обороны РФ и подмосковным Музеем техники Вадима Задорожного.

Экспонаты расположены в хронологическом порядке их создания, начиная с самого раннего и заканчивая современными образцами, которые в ближайшем будущем примут на вооружение российской армии.

Легкий танк Renault FT-17 был разработан в 1917 году французской фирмой "Рено". За время Первой мировой войны было выпущено 3177 единиц. Состоял на вооружении Франции, Японии, США, Италии и Польши.

Легкий танк Renault FT-17 Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

"Это лучший танк Первой мировой войны. Известна история о том, что Красная армия захватила эти танки у Деникина. По одним источникам, два, по другим - пять танков типа "Рено". Один показали Владимиру Ленину, и именно он дал указание об изготовлении партии подобного типа танков на заводе "Красное Сормово" в городе Горьком (ныне - Нижний Новгород)", - рассказала ТАСС директор выставочного комплекса УВЗ Алла Пислегина.

По ее словам, один танк разобрали, и, когда он дошел до Новгорода, не все детали и узлы почему-то привезли. "Поэтому было создано конструкторское бюро (КБ) из конструкторов разных заводов. И из "Сормово", и особого КБ Обуховского завода (позже - "Большевик") и так далее. И конструкторы восстановили многие очень сложные узлы этой машины", - говорит она.

Именно с 31 августа 1920 года, когда сормовским заводом был выпущен первый советский танк (копия французского), началась история отечественного танкпрома. "Этот факт является точкой отсчета истории отечественного танкостроения. Этот первый танк назывался "Борец за свободу товарищ Ленин", - отметила Пислегина.

"Но, конечно, это было еще не в полном смысле промышленное производство, скорее мануфактурное, - рассказывает она. - Многие узлы, детали приходилось подпиливать, но специалисты французского завода "Рено", работавшие и помогавшие персоналу, прежде всего специалистам завода "Красное Сормово", удивлялись, что даже после такой подгонки вручную все механизмы работали, особенно шестерни коробки переменных передач. Настолько были высокопрофессиональные в широком смысле этого слова специалисты, мастера этого завода".

Первая партия была из 15 машин. Последние три машины были сданы даже без вооружения - ни пушек, ни пулеметов в стране не было.

Посмотрите, даже по внешнему виду этих машин можно проследить от одной модели к другой совершенствование технологий танкостроения. Смотрите, первые машины, вернее броневые листы этих машин, соединялись клепками — сварки даже не было. И насколько они маленькие! Как два танкиста могли в этой машине находиться, а еще и воевать? Алла Пислегина, директор выставочного комплекса УВЗ

Корпус каркасного типа был собран с помощью болтовых соединений из тонких броневых листов. Особенности конструкции - компоновка танка стала классической (двигатель и трансмиссия - сзади, отделение управления - впереди, боевое отделение с вращающейся башней - в центре), использованы двигатель и силовая передача автомобильного типа.

Малый сопровождающий танк Т-18 (МС-1) - это был первый танк советской разработки. Применялся в боях на Китайско-Восточной железной дороге в 1938-39 годах, незначительное количество машин использовалось в начале Великой Отечественной войны.

Малый сопровождающий танк Т-18 (МС-1) Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

"Базой для него послужил итальянский легкий танк 1920-х годов Fiat 3000, который, в свою очередь, был переделанным французским FT-17, - говорит директор выставочного комплекса. - Выпускали эти танки два завода, в основном завод "Большевик" (бывший Обуховский завод в Ленинграде). Но тем не менее к нему был присоединен еще Мотовилихинский артиллерийский завод, который работает в Перми до сих пор".

Танкостроение — одна из самых сложных отраслей машиностроения, где требуется определенный уровень промышленного производства. В 1920-е годы наша страна была еще не очень готова к этому, но проведенная индустриализация, строительство более 5 тыс. заводов, реконструкция тех машиностроительных предприятий, которые работали до революционного периода, была основа дальнейшего развития отечественного танкостроения. Недаром 1932 год является годом большой танковой программы, когда уже действительно большими сериями стали изготавливать танки Алла Пислегина, директор выставочного комплекса УВЗ

Легкий танк Т-38 - это редчайший образец первого плавающего советского танка разработки завода №37 (Москва). Предназначался для разведывательных батальонов стрелковых дивизий, разведрот отдельных танковых бригад. Экипаж - два человека. У него вместо пушки - традиционного вооружения танков - пулемет ДТ калибра 7,62 мм, смонтированный в шаровой установке в лобовом листе башни.

Легкий танк Т-38 Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Машина была принята на вооружение в 1936-м и находилась в производстве до 1939 года. Всего было выпущено порядка 1300 единиц. Т-38 применялись в начале Великой Отечественной войны, когда и были почти все потеряны. Некоторое количество этих машин использовалось в тылу для учебных целей.

Легкий танк Т-50. "Уникальная машина, которую можно увидеть в этой экспозиции. Больше таких нет", - отмечает Пислегина. Этот экспонат - единственный сохранившийся образец в России.

Легкий танк Т-50 Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Разработан Т-50 в 1940 году в КБ завода №174 (Ленинград). Серийно выпускался по 1942 год. Из особенностей конструкции - силовая установка расположена в кормовой части корпуса, сам корпус изготавливался из броневых листов, соединяемых сварными швами и располагавшихся под большими углами наклона. Всего было изготовлено 100 единиц.

"Это действительно уникальный натурный образец легкого танка Т-50, который был создан в 40-м году конструкторами Ленинградского завода. Сейчас его правопреемник - омский "Трансмаш", - рассказывает Пислегина. - Т-50 - отличная машина. По сравнению с предшествующими он сделан по-другому - рациональные углы наклона броневых плит. Здесь и сварные швы, причем такого великолепного качества сварка брони. Достаточно мощный для этого танка двигатель. К сожалению, развернуть производство Т-50 не представилась возможность. Было выпущено всего 100 единиц. Но тем не менее они принимали небольшое участие в войне. По сути, эта машина по военно-техническому уровню приближается к первым образцам танка Т-34".

Легкий танк Т-60 предназначался для разведки и охранения в качестве командирских машин в самоходно-артиллерийских подразделениях. Экипаж - два человека. Вооружение - пушка ШВАК калибра 20 мм, пулемет ДТ калибра 7,62 мм.

Легкий танк Т-60 Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Легкий танк Т-70 предназначался для танковых бригад и полков смешанной организации в качестве командирских машин.

"Их производство прекратилось в 1944 году, но на их базе была создана самоходная артиллерийская установка СУ-76, она несла орудие калибра 76 мм. Они активно использовались в годы войны", - рассказывает сотрудница УВЗ. Основным вооружением Т-70 была 45-миллиметровая пушка 20-К. В боекомплект из 90 снарядов входили бронебойные, подкалиберные и осколочные боеприпасы.

Легкий танк Т-70 Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Следующий экспонат достаточно известный - тяжелый танк КВ-1. Он был разработан в 1939 году КБ Кировского завода. Серийно производился по 1942 год на Кировском и Челябинском тракторном заводе под руководством танкового конструктора Николая Духова.

Именно КВ-1 считают этапной для мирового танкостроения машиной, оказавшей значительное влияние на разработку тяжелых танков в других странах.

Тяжелый танк КВ-1 Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

"Кстати, Духов известен еще и как главный конструктор атомной промышленности Советского Союза. Вообще, мало известно о том, что технологической базой для ее создания выступило именно танкостроение. Например, Малышев, Горегляд (заместитель наркома танковой промышленности) возглавил в Сарове атомный центр - крупнейший в Советском Союзе, а руководители предприятий танкпрома стали руководителями всех атомных предприятий СССР. Тысячи танкостроителей-инженеров были переведены в атомную промышленность", - рассказала Пислегина.

КВ-1 имел индивидуальную торсионную подвеску, надежное противоснарядное бронирование, дизельный двигатель 500 л.с. и одно мощное универсальное орудие калибра 76 мм в рамках классической компоновки. Экипаж - пять человек. Масса танка составляла 47,5 т, что делало его гораздо тяжелее существовавших немецких танков.

Тяжелый ИС-2 - танк прорыва, считается самым мощным танком периода Великой Отечественной войны. "Он разбивал хорошо укрепленные преграды противника, и на его базе создана ИСУ-152 (первая серийная тяжелая самоходная артиллерийская установка - прим. ТАСС). Она считалась "зверобоем" - такое прозвище получила в нашей армии, - говорит сотрудница УВЗ. - ИС-2 немцы боялись сильно за то, что его мощное 122-миллиметровое орудие разбивало все их танки вдребезги".

Тяжелый танк ИС-2 Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

В боевом снаряжении имел массу 46 т. Расчет - четыре человека. Развивал скорость до 37 км/ч. Производился на Челябинском и Кировском заводе.

Тяжелый танк ИС-3 был разработан в период войны, один из первых советских послевоенных танков. Его первый официальный показ состоялся 7 сентября 1945 года во время военного парада в Берлине, проведенного союзниками в честь окончания Второй мировой войны.

Тяжелый танк ИС-3 Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

"Машина не воевала, но на парад туда доставили специально. Черчилль увидел эти танки и сказал: "Да, против них нет силы". Посмотрите, какой интересный нос у танка. "Щучий нос" еще прозвали в армии эту машину за вот такую конструкцию носа", - говорит специалист УВЗ.

В экспозиции представлен самый известный танк в мире - Т-34-85 образца 1944 года. Он является модернизацией и дальнейшим развитием танка Т-34-76. Именно "тридцатьчетверка" признана лучшим танком Второй мировой войны.

Средний танк Т-34-85 образца 1944 года Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

На первом этапе войны Т-34-76 была "царицей на поле боя". А потом, когда появились у немцев "Пантеры" и "Тигры", машина была доработана. Она стала не просто более совершенной, а более надежной Алла Пислегина, директор выставочного комплекса УВЗ

Тяжелый Т-10М - очень мощная машина. Создавался на основе конструирования и производства тяжелых ИС-3, ИС-4 и ИС-7. Масса в боевом снаряжении - 50 т. Экипаж - четыре человека. Мог развивать скорость до 50 км/ч.

Тяжелый танк Т-10М Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

"Не был так популярен, как остальные. Потому что с ним закончилась история тяжелого танкостроения в нашей стране, появилось ракетное оружие, - рассказывает Пислегина. - Еще Никита Хрущев, увидев испытания истребителя танков на полигоне в Кубинке, сказал: "А зачем нам тяжелые танки, если ракетами разобьем все сооружения?"

Серийное производство среднего танка Т-44 началось в 1944 году. Он предназначался для замены Т-34, однако в боевых действиях танк участия не принимал.

Средний танк Т-44 Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

"Из особенностей машины - здесь впервые стояли торсионы. Кроме того, торсионная подвеска вместо пружинной была на опытном Т-34М. Но тогда в серийное производство не пошла", - отмечает она.

Следующий интересный образец выставки - средний танк Т-55А - разработан в 1962 году КБ "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле и одновременно в ОКБ-174 завода в Омске. Серийно выпускался по 1979 год. Это был первый в мире танк, имеющий специальный противорадиационный подбой для защиты экипажа от проникающей радиации. Пушка - 100 мм.

Средний танк Т-55А Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

"Очень популярный танк. Лет пять назад в 60 государствах мира состояли Т-55 и Т-54 на вооружении. Это воистину самая массовая машина. И самая воюющая - участвовала более чем в 20 военных конфликтах на почти всех материках мира, кроме, конечно, Австралии и Антарктиды (улыбается), - рассказала Пислегина. - Кстати, впервые активную защиту "Дрозд" установили именно на Т-55А". Подрыв защитной ракеты происходил на расстоянии примерно шесть - восемь метров от танка.

Средний Т-62 стал первым в мире серийным танком с гладкоствольным орудием. В ходе производства неоднократно проводилась его модернизация. Т-62Д - установка комплекса активной защиты "Дрозд", двигателя мощностью 620 л.с. Т-62М был с комплексом управляемого вооружения "Шексна". Пушка - 115 мм. Скорость по шоссе - до 50 км/ч.

Средний танк Т-62 Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Основной боевой танк Т-64БВ был разработан в КБ Харьковского завода. Впервые в мировой практике на серийных машинах с традиционной компоновкой и пушкой большого калибра (125 мм) был создан и установлен автомат заряжания. В нем располагается 28 выстрелов различных типов. Еще восемь снарядов и гильз к ним находятся в укладке внутри боевого отделения.

Основной боевой танк Т-64БВ Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Одним из главных нововведений, примененных в Т-64БВ, был комплекс динамической защиты "Контакт-1". Машина стала первым серийным танком, получившим подобную систему.

Завершают экспозицию танкпрома четыре современных образца - Т-72Б3М (вариант последней модернизации Т-72), Т-80БВМ (последняя версия Т-80 с газотурбинным двигателем), Т-90А (в 2020 году в войска поступила первая партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв") и ставший уже знаменитым на весь мир Т-14 "Армата".

Танк Т-14 "Армата" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Машина разработана в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Имеет оригинальную компоновку - экипаж находится в изолированной бронекапсуле, отделенной от боекомплекта и топливных баков. Необитаемое дистанционно управляемое боевое отделение расположено в центральной части, а силовая установка - в кормовой части. Ожидается, что "Армату" примут на вооружение в конце этого - начале следующего года. Кстати, впервые на форуме "Армия" на открытой экспозиции в разных местах демонстрируются сразу три танка Т-14. Также представлена тяжелая БМП Т-15.

БМП Т-15 Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Рядом с аллеей организована выставка "Реликвии танковых заводов", где представлено около 50 экспонатов - уникальных документов, чертежей, наград, личных вещей, памятных знаков, макетов из фондов музеев предприятий концерна УВЗ, отражающих становление и развитие танковой отрасли России.

Как отмечают организаторы, представленная Аллея славы в полной мере отражает всю историю танковой отрасли - эволюцию конструкторской мысли и научно-технические достижения разных лет.

Роман Азанов