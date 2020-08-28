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Известия.ru

Российские десантные корабли смогут перевозить танки в вертолетных ангарах

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Два новейших российских универсальных десантных корабля (УДК) в случае необходимости смогут перевозить танки и другую бронетехнику внутри док-камеры для десантно-высадочных средств, а также в ангарах для вертолетов. Об этом 27 августа в интервью ТАСС заявил глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«Важная особенность: на местах для плавсредств при необходимости можно будет размещать бронетехнику, например БТР или танки. То есть если у нас корабль используется в рамках переброски какой-то сухопутной силы с техникой, его можно использовать чисто для перевозки техники. Более того, бронетехника может размещаться и на местах базирования вертолетов в авиационном ангаре корабля», — сказал он.

Мисхатов отметил, что помимо палубных вертолетов типа Ка-31, Ка-27 или Ка-52К, строящиеся на керченском заводе «Залив» два российских УДК смогут использовать многоцелевые военные вертолеты. По его словам, заказчик поставил задачу, чтобы этот корабль мог взаимодействовать с сухопутными войсками. Авиагруппа вертолетоносцев будет насчитывать свыше 10 тяжелых вертолетов.

Первые российские вертолетоносцы проекта 23900 — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — станут плавучими штабами. В ходе строительства корабли получат новейшие системы связи дальнего радиуса действия, автоматизированные системы управления и терминалы спутниковых станций.


Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-31
Ка-52
Компании
Залив СЗ
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