В НАТО разработали новый план против России

Аналитики Министерства обороны США и НАТО придумали, как получить серьезное преимущество над российскими военными в случае взаимных конфликтов.

Аналитики Министерства обороны США и НАТО придумали, как получить серьезное преимущество над российскими военными в случае взаимных конфликтов.

В Пентагоне в будущем планируют делать ставку на объединение искусственного интеллекта с силой человеческой мысли. Идея заключается в массовой компьютеризации всех систем, чтобы моментально реагировать на угрозу и отслеживать все данные в режиме реального времени