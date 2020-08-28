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Известия.ru

В НАТО разработали новый план против России

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Аналитики Министерства обороны США и НАТО придумали, как получить серьезное преимущество над российскими военными в случае взаимных конфликтов.

Аналитики Министерства обороны США и НАТО придумали, как получить серьезное преимущество над российскими военными в случае взаимных конфликтов.

В Пентагоне в будущем планируют делать ставку на объединение искусственного интеллекта с силой человеческой мысли. Идея заключается в массовой компьютеризации всех систем, чтобы моментально реагировать на угрозу и отслеживать все данные в режиме реального времени

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Страны
Россия
США
Проекты
AI
NATO
ИТ
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