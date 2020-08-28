Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей"

КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"По характеристикам эти корабли резко, намного отличаются с положительной стороны в части вместимости, мореходности, длины, ширины от тех "Мистралей", которые Россия хотела купить у Франции... В выгодную сторону. Более интересные наработки, чем были у французов", - сказал он на форуме "Армия-2020".

Мистахов рассказал, что при создании концепции отечественных УДК разработчики пытались взять лучшее от уже существующих в мире кораблей аналогичного класса, особенно в части внутренней компоновки.

Два универсальных десантных корабля – аналога неполученных когда-то Россией французских "Мистралей" были заложены на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года. В церемонии закладки принял участие президент Владимир Путин. Он же тогда и заявил, что по итогам эксплуатации первых двух УДК может быть принято решение о продолжении строительства серии.

Два УДК, заложенные на "Заливе" назвали "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".