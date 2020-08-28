Войти
РИА Новости

Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей"

175
0
0
Судостроительный завод "Залив" в Керчи
Судостроительный завод "Залив" в Керчи.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"По характеристикам эти корабли резко, намного отличаются с положительной стороны в части вместимости, мореходности, длины, ширины от тех "Мистралей", которые Россия хотела купить у Франции... В выгодную сторону. Более интересные наработки, чем были у французов", - сказал он на форуме "Армия-2020".

Мистахов рассказал, что при создании концепции отечественных УДК разработчики пытались взять лучшее от уже существующих в мире кораблей аналогичного класса, особенно в части внутренней компоновки.

Два универсальных десантных корабля – аналога неполученных когда-то Россией французских "Мистралей" были заложены на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года. В церемонии закладки принял участие президент Владимир Путин. Он же тогда и заявил, что по итогам эксплуатации первых двух УДК может быть принято решение о продолжении строительства серии.

Два УДК, заложенные на "Заливе" назвали "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
Ми-17
Ми-28Н
Ми-8АМТ
Мистраль (Mistral)
ПАК ФА
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Вертолеты России
Залив СЗ
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
24.08.2020
Какие испытания проходит техника до поступления на вооружение в войска
25.02.2020
Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
02.12.2016
Свой вместо чужих
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 04:13
  • 2
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
  • 28.08 02:54
  • 156
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 28.08 02:36
  • 2
Беспилотник "Гром", впервые представляемый на "Армии-2020", предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57
  • 28.08 01:24
  • 1
Минобороны решило сделать тяжелый беспилотник "Охотник" дальним перехватчиком
  • 28.08 00:29
  • 8
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 27.08 23:54
  • 3
Армия России получит еще 50 танков Т-80БВМ
  • 27.08 23:36
  • 9
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 23:24
  • 4
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 27.08 23:21
  • 4
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 27.08 23:02
  • 5
Должна ли Россия отказаться от танков вместе с Великобританией
  • 27.08 22:53
  • 1
Военные РФ показали лучший результат в танковом биатлоне
  • 27.08 22:25
  • 9
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 27.08 20:50
  • 22
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 20:34
  • 10
В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны
  • 27.08 19:35
  • 2
Мощности "Адмиралтейских верфей" могут начать простаивать без контракта на серию подлодок для Балтфлота - гендиректор