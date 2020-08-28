Источник: на "Витязе-Д" отработали уникальную систему дальней звукоподводной связи

Собеседник агентства рассказал, что систему связи можно использовать для передачи изображений низкого качества при наличии достаточного времени

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Уникальная система дальней звукоподводной связи отработана на глубоководном аппарате "Витязь-Д", совершившем в мае погружение на дно Марианской впадины. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Коммуникация с аппаратом осуществлялась с помощью звукоподводной связи, зарубежных аналогов которой нет. Контакт подводного корабля с беспилотником был непрерывным, в том числе на максимальной глубине более 10 км", - отметил собеседник агентства.

Звукоподводная связь поддерживается в водной среде за счет излучения и приема звуковых или ультразвуковых сигналов.

По словам источника, система связи может использоваться для передачи изображений низкого качества при наличии достаточного времени. С помощью системы также можно корректировать путевое задание, которое загружается в систему управления аппарата до погружения.

Глубоководный беспилотник "Витязь-Д" разработан по заданию Фонда перспективных исследований. Он стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим 8 мая этого года дна Марианской впадины. Бортовая система "Витязя" использует алгоритмы управления без участия человека. Аппарат, в частности, способен самостоятельно обходить препятствия по курсу, выходить из ограниченного пространства за счет элементов искусственного интеллекта.