Войти
ТАСС

Источник: на "Витязе-Д" отработали уникальную систему дальней звукоподводной связи

192
0
0
АНПА "Витязь-Д"
АНПА "Витязь-Д".
Источник изображения: © Пресс-служба Фонда перспективных исследований

Собеседник агентства рассказал, что систему связи можно использовать для передачи изображений низкого качества при наличии достаточного времени

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Уникальная система дальней звукоподводной связи отработана на глубоководном аппарате "Витязь-Д", совершившем в мае погружение на дно Марианской впадины. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Коммуникация с аппаратом осуществлялась с помощью звукоподводной связи, зарубежных аналогов которой нет. Контакт подводного корабля с беспилотником был непрерывным, в том числе на максимальной глубине более 10 км", - отметил собеседник агентства.

Звукоподводная связь поддерживается в водной среде за счет излучения и приема звуковых или ультразвуковых сигналов.

По словам источника, система связи может использоваться для передачи изображений низкого качества при наличии достаточного времени. С помощью системы также можно корректировать путевое задание, которое загружается в систему управления аппарата до погружения.

Глубоководный беспилотник "Витязь-Д" разработан по заданию Фонда перспективных исследований. Он стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим 8 мая этого года дна Марианской впадины. Бортовая система "Витязя" использует алгоритмы управления без участия человека. Аппарат, в частности, способен самостоятельно обходить препятствия по курсу, выходить из ограниченного пространства за счет элементов искусственного интеллекта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ФПИ
Проекты
AI
БПЛА
НПА
Похожие новости
28.08.2020
Источник: глубоководный аппарат "Витязь-Д" увеличат в размерах
25.08.2020
Источник: ВМФ России планирует получить глубоководные аппараты "Витязь" для военных целей
24.08.2020
Погрузившийся на дно Марианской впадины аппарат "Витязь" представили на "Армии-2020"
11.06.2020
"Потребность в подводной робототехнике растет". Какие морские беспилотники создаются в РФ
17.05.2019
Олег Мартьянов: Человекоподобные роботы имеют хорошие перспективы в армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 04:13
  • 2
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
  • 28.08 02:54
  • 156
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 28.08 02:36
  • 2
Беспилотник "Гром", впервые представляемый на "Армии-2020", предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57
  • 28.08 01:24
  • 1
Минобороны решило сделать тяжелый беспилотник "Охотник" дальним перехватчиком
  • 28.08 00:29
  • 8
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 27.08 23:54
  • 3
Армия России получит еще 50 танков Т-80БВМ
  • 27.08 23:36
  • 9
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 23:24
  • 4
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 27.08 23:21
  • 4
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 27.08 23:02
  • 5
Должна ли Россия отказаться от танков вместе с Великобританией
  • 27.08 22:53
  • 1
Военные РФ показали лучший результат в танковом биатлоне
  • 27.08 22:25
  • 9
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 27.08 20:50
  • 22
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 20:34
  • 10
В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны
  • 27.08 19:35
  • 2
Мощности "Адмиралтейских верфей" могут начать простаивать без контракта на серию подлодок для Балтфлота - гендиректор