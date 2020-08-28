Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Из-за глобализации Россия стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения "стратегического сдерживания". Такое мнение ветерана ВМС США, автора книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорда Дисмьюкса приводит портал Clio’s Musings.

"Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти", — утверждает он.

Дисмьюкс отмечает важность торгового флота для России, которая, по его словам, занимает второе место после Китая по количеству торговых судов под национальным флагом. Ветеран ВМС США считает, что в случае теоретической "агрессии" со стороны России НАТО должно объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами.

"Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном", — заявил Дисмьюкс.

По его мнению, блокада оставит Россию без возможности использовать Мировой океан в глобальном масштабе в любых целях - военных или гражданских. По замыслу Дисмьюкса, американский флот будет выслеживать российские суда в арктических водах, флоты европейских стран - в морях, омывающих Европу, а союзники США в Тихоокеанском регионе — Япония и Южная Корея — станут блокировать восточные порты России.

"Это означало бы похоронить надежды России извлечь выгоду из экспорта сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции. <…> Все западные военно-морские силы, наряду с наземной военной мощью, должны обеспечивать блокаду до тех пор, пока Россия не согласится на восстановление статус-кво", — заявил он.

Дисмьюкс заключил, что для выведения из строя российских торговых судов потребуется новый вид оружия, идеально подходящий для поражения двигателей без человеческих жертв или значительного ущерба для самих кораблей.