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РИА Новости

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

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Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Из-за глобализации Россия стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения "стратегического сдерживания". Такое мнение ветерана ВМС США, автора книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорда Дисмьюкса приводит портал Clio’s Musings.

"Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти", — утверждает он.

Дисмьюкс отмечает важность торгового флота для России, которая, по его словам, занимает второе место после Китая по количеству торговых судов под национальным флагом. Ветеран ВМС США считает, что в случае теоретической "агрессии" со стороны России НАТО должно объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами.

"Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном", — заявил Дисмьюкс.

По его мнению, блокада оставит Россию без возможности использовать Мировой океан в глобальном масштабе в любых целях - военных или гражданских. По замыслу Дисмьюкса, американский флот будет выслеживать российские суда в арктических водах, флоты европейских стран - в морях, омывающих Европу, а союзники США в Тихоокеанском регионе — Япония и Южная Корея — станут блокировать восточные порты России.

"Это означало бы похоронить надежды России извлечь выгоду из экспорта сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции. <…> Все западные военно-морские силы, наряду с наземной военной мощью, должны обеспечивать блокаду до тех пор, пока Россия не согласится на восстановление статус-кво", — заявил он.

Дисмьюкс заключил, что для выведения из строя российских торговых судов потребуется новый вид оружия, идеально подходящий для поражения двигателей без человеческих жертв или значительного ущерба для самих кораблей.

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Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
Проекты
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Арктика
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2 комментария
№1
28.08.2020 01:41
Цитата, q
"Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном", — заявил Дисмьюкс.
на абордаж будут брать наш ВМФ штоль? на таран идти это наша фишка)) а по серьёзному-могут.но и мы можем океан так разогреть выйдя к примеру из договора по яд.испытаниям што сами плавать не захотят. то кричат мы все кабели порежем то пугают их не понять.лишь бы гавкнуть да погромче.
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№2
28.08.2020 04:13
Если все пойдет дальше, как идет, то более вероятно объявление блокады - со стороны флотов ЕС, Японии и Ю.Кореи - против США.
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