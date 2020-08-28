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ТАСС

В Ростехе заявили, что одна ракета нового комплекса "Гермес" уничтожит любой западный танк

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Многоцелевой комплекс управляемого вооружения "Гермес"
Многоцелевой комплекс управляемого вооружения "Гермес".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Собеседник агентства отметил, что вероятность поражения при этом составляет 98-99%

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Одна сверхзвуковая ракета новейшего российского дальнобойного комплекса "Гермес" уничтожит любой западный танк с гарантией почти 100%, что подтверждено испытаниями. Об этом сообщил ТАСС на форуме "Армия" представитель компании-разработчика КБП им. Шипунова (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех").

"По итогам проведения полного цикла испытаний "Гермеса" на полигоне с поражением различных типов мишеней был сделан вывод, что на гарантированное уничтожение любого существующего западного танка достаточно одной единственной ракеты комплекса", - сказал собеседник агентства, добавив, что вероятность поражения при этом составляет 98-99%.

Представитель компании отметил, что отклонение ракеты "Гермеса" от цели, даже при стрельбе на максимальную дальность в 100 км, составляет всего 50 сантиметров. При этом боеприпас имеет скорость полета свыше четырех скоростей звука.

В состав "Гермеса" входит несколько беспилотных летательных аппаратов разведки и наведения, которые обеспечивают обнаружение цели и ее подсветку.

"Гермес" был впервые представлен широкий публике в рамках военно-технического форума "Армия-2020". Одна из его особенностей - компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет. Этот блок может устанавливаться на любое шасси, включая бронеавтомобили.

"Гермес" может вести залповую стрельбу сразу по шести целям. Кроме бронетехники противника, ракеты комплекса эффективны против командных или штабных машин, узлов связи, складов. Боевая часть ракеты является осколочно-фугасной и содержит 20 кг тротила.

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