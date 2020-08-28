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ТАСС

Источник: глубоководный аппарат "Витязь-Д" увеличат в размерах

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Погружение АНПА "Витязь-Д"
Погружение АНПА "Витязь-Д".
Источник изображения: © Пресс-служба Фонда перспективных исследований

Новая версия аппарата также получит манипуляторы для взаимодействия с грунтом и другими объектами на дне моря

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Разработчики глубоководного аппарата "Витязь-Д", совершившего в мае погружение на дно Марианской впадины, планируют создать его вариант большего размера, который будет оснащен руками-манипуляторами. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах форума "Армия-2020".

"ЦКБ МТ "Рубин" проработало концептуальный облик новой версии аппарата, она получит увеличенные размеры и манипуляторы для взаимодействия с грунтом и другими объектами на дне моря", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что новый вариант "Витязя" пока не получил самостоятельного названия.

Глубоководный беспилотник "Витязь-Д" разработан по заданию Фонда перспективных исследований. Он стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим 8 мая этого года дна Марианской впадины. Бортовая система "Витязя" использует алгоритмы управления без участия человека. Аппарат, в частности, способен самостоятельно обходить препятствия по курсу, выходить из ограниченного пространства за счет элементов искусственного интеллекта.

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