В Совфеде назвали новые санкции США местью за вакцину от COVID-19

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Внесение в санкционный список двух российских научно-исследовательских институтов Минобороны можно объяснить проигрышем США в разработке вакцины от COVID-19, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" сенатор Олег Морозов.

Вашингтон ранее ввел санкции против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, а также 48-ого Центрального НИИ, заподозрив эти организации в работе над химическим и биологическим оружием.

Морозов допустил, что новые американские санкции являются местью и попыткой не дать России экспортировать препарат. Лучшим ответом на них сенатор считает продвижение отечественной вакцины.

"Это самый страшный ответ. Двадцать семь стран уже готовы покупать нашу вакцину. Ничего более страшного для Вашингтона нет", — подчеркнул Морозов.

В свою очередь, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил удивление в связи с действиями США. Он напомнил, что в 2017 году Москва в соответствии с российско-американским соглашением закончила утилизацию химического оружия и боеприпасов, тогда как Соединенные Штаты "по отдельным серьезным позициям к этому даже не приступали".

"Какое химическое оружие? Мы его не производим и соблюдаем все договоренности. У них все находится на складах и базах хранения. Получается так, что в чужом глазу они соринку видят, а в своем бревна не замечают", — заявил Клинцевич.

По мнению сенатора, США не устраивает, что в России есть НИИ, разработки которых можно назвать прорывными. При этом Клинцевич призвал не обращать внимание на санкции, поскольку они стали обычным явлением.

В июне в 48-м ЦНИИ проверяли на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность российскую вакцину от коронавируса. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, тогда поблагодарил руководство и сотрудников института за плодотворную и качественную работу.

Внесение этих организаций в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.