В Совфеде назвали новые санкции США местью за вакцину от COVID-19

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Внесение в санкционный список двух российских научно-исследовательских институтов Минобороны можно объяснить проигрышем США в разработке вакцины от COVID-19, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" сенатор Олег Морозов.
Вашингтон ранее ввел санкции против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, а также 48-ого Центрального НИИ, заподозрив эти организации в работе над химическим и биологическим оружием.
Морозов допустил, что новые американские санкции являются местью и попыткой не дать России экспортировать препарат. Лучшим ответом на них сенатор считает продвижение отечественной вакцины.
В свою очередь, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил удивление в связи с действиями США. Он напомнил, что в 2017 году Москва в соответствии с российско-американским соглашением закончила утилизацию химического оружия и боеприпасов, тогда как Соединенные Штаты "по отдельным серьезным позициям к этому даже не приступали".
По мнению сенатора, США не устраивает, что в России есть НИИ, разработки которых можно назвать прорывными. При этом Клинцевич призвал не обращать внимание на санкции, поскольку они стали обычным явлением.
В июне в 48-м ЦНИИ проверяли на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность российскую вакцину от коронавируса. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, тогда поблагодарил руководство и сотрудников института за плодотворную и качественную работу.
Внесение этих организаций в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.