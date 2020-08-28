Минобороны решило сделать тяжелый беспилотник "Охотник" дальним перехватчиком

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ предложило использовать тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" для дальнего перехвата воздушных целей. Об этом ТАСС сообщил источник в авиастроительной отрасли в кулуарах выставки "Армия-2020".

"Согласно предложенной ведомством концепции применения, "Охотник" с оружием большой дальности будет выводиться на рубежи в несколько тысяч километров на перехват самолетов противника, то есть будет атаковать воздушные цели еще до их подхода к зоне противовоздушной обороны", - сказал собеседник агентства.