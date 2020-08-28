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ТАСС

Минобороны решило сделать тяжелый беспилотник "Охотник" дальним перехватчиком

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Испытания БПЛА «Охотник»
Испытания БПЛА «Охотник».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ предложило использовать тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" для дальнего перехвата воздушных целей. Об этом ТАСС сообщил источник в авиастроительной отрасли в кулуарах выставки "Армия-2020".

"Согласно предложенной ведомством концепции применения, "Охотник" с оружием большой дальности будет выводиться на рубежи в несколько тысяч километров на перехват самолетов противника, то есть будет атаковать воздушные цели еще до их подхода к зоне противовоздушной обороны", - сказал собеседник агентства.

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АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
28.08.2020 01:24
Навевает воспоминания о F6D Missileer...
0
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