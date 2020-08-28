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Известия.ru

Белый дом обвинил военных РФ в ДТП в Сирии с пострадавшими американцами

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Источник изображения: Фото: REUTERS

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Эллиот обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении ДТП, в результате которого пострадало несколько американских военнослужащих. Об этом Эллиот заявил в среду, 26 августа.

По его словам, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции во главе с США на северо-востоке Сирии, что привело к тому, что находившийся в ней экипаж пострадал. Также Эллиот заявил, что американский автомобиль покинул место ДТП во избежание конфликта.

Представитель совета назвал действия российских военных небезопасными и непрофессиональными, а также заявил, что они являются нарушением правил предотвращения конфликтов, о которых Россия и США договорились в декабре 2018 года.

Эллиот отметил, что коалиция во главе с США не хочет эскалации с любыми государственными военными силами, но оставляет за собой право на самооборону от враждебных действий, цитирует «РИА Новости».

Ранее, 26 августа, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщило, что несколько военных США пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии. Предположительно, американские военнослужащие получили сотрясение мозга.

На момент публикации материала Минобороны России не подтвердило и не опровергло информацию агентства.

Однако ранее, 26 августа, сообщалось, что глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли провел телефонный разговор с начальником генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

В американском оборонном ведомстве не уточнили, какие темы поднимались в ходе разговора Милли и Герасимова.


Фото: REUTERS

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Сирия
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Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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