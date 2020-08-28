В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию об инциденте с ДТП между российскими и американскими военными в Сирии ответил, что обсуждение ситуации уже состоялось по линии начальников генштабов двух стран.

«Был телефонный разговор по линии начальников генштабов», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, как в Кремле расценивают произошедшее и может ли данная ситуация создать угрозу взаимодействия России и Соединенных Штатов по противодействию инцидентов на территории Сирии.

Ранее Белый дом обвинил российских военных в якобы нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении ДТП, в результате которого пострадало несколько американских военнослужащих.

Как говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота, инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик, где «российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины».

В Минобороны эту информацию никак не комментировали.

До этого стало известно, что глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор. Об этом заявили представители Пентагона.

В американском оборонном ведомстве не уточнили, какие темы поднимались в ходе разговора Милли и Герасимова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе