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Интерфакс-АВН

Зеленский проинформировал замгоссекретаря США Бигана о переговорах по прекращению войны в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Киев. 27 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщила пресс-служба Офиса президента в ночь на четверг.

"Владимир Зеленский подробно проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижения к миру в Минском и Нормандском форматах. Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранения всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня", - говорится в сообщении.

Также Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и США, в частности, по финансовой и военной поддержке. Биган напомнил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку.

Кроме того, стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Глава украинского государства отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.

В свою очередь, Биган высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.

Также стороны обсудили события в Белоруссии, придя к соглашению, что ситуация там требует стабилизации и мирного урегулирования.

Кроме того, Зеленский и Биган посетили ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

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Страны
Белоруссия
США
Украина
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