«Вооруженное патрулирование» — критическое требование к силам специальных операций

Военный истеблишмент США продолжает смещать свое внимание в сторону соперничества великих держав с антитеррористической, противоповстанческой деятельности и локальных конфликтов последних двух десятилетий. Об одном можно говорить с уверенностью - силы специальных операций (ССО) останутся востребованными, и они часто будут вовлечены в конфликты низкой интенсивности в тяжелых условиях. ССО, действующие обособленно или в сотрудничестве с силами стран-партнеров, часто будут первыми, а иногда и единственными силами США, способными достичь важнейших целей национальной политики. "Вооруженное патрулирование" (armed overwatch) предоставит необходимые средства для ведения боевых действий и победы в конфликтах будущего, пишет Боб Уилсон (Bob Wilson) в статье для издания "Military Times".

Легкий боевой самолет Embraer A-29B Super Tucano пролетает над солдатами мавританской армии во время международных учений сил специальных операций Flintlock 2020 (с) Clara Soria-Hernandez / армия США

В отличие от театра военных действий в Ираке и Афганистане, где средства ближнего боя были легко доступны, в большинстве случаев ССО, развернутые небольшими контингентами в операциях на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, часто будут иметь только те средства, которые они привозят с собой. Чтобы добиться успеха в этих условиях, где риски высоки, силам специальных операций необходимы критически важные возможности, такие как вооруженное воздушное патрулирование, чтобы повысить их ситуационную осведомленность и обеспечить огневое превосходство, когда на это поступает запрос с земли.

Засада 2017 года в Нигере - яркое напоминание об ограниченности подхода экономии ресурсов. Подразделения армейского спецназа США действовали против "Аль-Каиды" и боевиков, связанных с ИГИЛ, и во время патрулирования, которое изначально считалось операцией с низким уровнем риска, хорошо вооруженные боевики устроили засаду на американских военнослужащих и их нигерийских коллег. Передвигаясь на небронированных машинах в отсутствии своевременной поддержки с воздуха, военнослужащие специальных сил отважно сражались, но в конечном итоге не смогли добиться какого-либо преимущества над боевиками. К тому времени, когда силы были эвакуированы из этого района, было убито четыре американца и пять нигерийских солдат, а малоизвестная антитеррористическая операция США вскоре стала международным фиаско.

Соединенные Штаты, вероятно, будут продолжать отправлять свои подразделения ССО в отдаленные районы по всему миру для достижения важнейших политических целей, поэтому они должны предоставить ресурсы, необходимые для борьбы и победы. Прежде всего это касается самолетов, которые должны быть развернуты там, где у ССО него постоянной поддержки с воздуха или других стрежневой средств огневой, на которые можно положиться.

Самолеты, способные оставаться в районе боевых действий в течение нескольких часов и оснащенные достаточной огневой мощью, современными системами наблюдения и разведки (ISR) и оборудованием связи, могут предоставить столь необходимое преимущество небольшим группам ССО, работающим в условиях повышенного риска. Оборудование самолетов может обеспечивать повышенную ситуационную осведомленность об угрозе на земле, которую они могут передавать тактическим силам ССО и вышестоящим штабам через свои системы связи. Наконец, авиационные пушки, высокоточные боеприпасы и другое оружие на этих самолетах могут обеспечить тактическое превосходство подразделений ССО в боевых действиях на земле и позволить небольшим, легко вооруженным подразделениям специальных операций выигрывать сражения, в которых они в противном случае быстро потерпели бы поражение.

Ни у ВВС США, ни у Командования ССО США в настоящее время нет подходящих самолетов, отвечающих текущим и перспективным эксплуатационным требованиям для данных условий. В результате этого недостатка подразделения ССО часто не могут выполнять критически важные задачи и не могут использовать мимолетные возможности, когда наши противники уязвимы. Кроме того, как наглядно продемонстрировала засада в Нигере, этот пробел в возможностях может подвергнуть подразделения ССО большему риску, когда они осуществляют чувствительные операции в суровых условиях.

По всей Африке сотни военнослужащих сил специальных операций продолжают свою деятельность в таких местах, как Сомали, Нигер и Тунис. Многие из этих операций предполагают взаимодействие с вооруженными силами партнеров, которые ограничены в огневой мощи и разведывательных возможностях. Если противник в одном из этих мест решит сконцентрировать свои силы для прямого удара по американским ССО, как они это делают в Нигере и в других местах по всему миру, будет ли у сил специальных операций США возможность предвидеть угрозу и нейтрализовать ее?

Командование ССО и министерство обороны США должны разработать, а Конгресс США должен профинансировать простой в обслуживании легкий штурмовик, который может обеспечить высокоточную огневую мощь и ситуационную осведомленность, необходимые подразделениям специальных операций для принятия обоснованных решений, подавления противника и комплексного достижения стратегических целей в сложных условиях. Вложения в эту программу сегодня окупятся немедленно и обеспечат большую гибкость и боеспособность ССО США в сравнении с противниками.