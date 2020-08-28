Конструкторы впервые показали аппарат, достигший дна Марианской впадины

На фоне пушек, танков, ракет и другого мощного вооружения относительно небольшой аппарат рубинового цвета, похожий на подводную лодку, смотрится скромно. Но это - одна из главных сенсаций "Армии-2020".

Именно он, носящий имя "Витязь", 9 мая этого года достиг дна Марианской впадины. На проходящем сейчас в парке "Патриот" военно-техническом форуме, к чудо-аппарату можно прикоснуться, попытаться ощутить гигантское давление, которое выдержал его корпус.

Выставлен он на стенде Центрального КБ морской техники "Рубин", где был спроектирован и построен. Представляет его в том числе и Виктор Литвиненко - заместитель руководителя направлений физико-технических исследований Фонда перспективных исследований. Фонд был заказчиком аппарата, финансировал его создание, а Литвиненко непосредственно руководил погружением с борта специального судна "Фотий Крылов". Корреспонденту "Российской газеты" удалось узнать некоторые достаточно интересные подробности экспедиции и особенности конструкции подводного аппарата.

Сначала о самом "Витязе". Это автономный необитаемый подводный аппарат, изготовлен из титановых блоков, способных выдержать погружение на глубину в 13 500 метров. Столь прочных аппаратов нет нигде в мире. Как нет и автономных. И в США, и в Китае, и в других странах используют только привязные аппараты, которые управляются по специальному кабелю. Они способны работать фактически под дном судна обеспечения. А "Витязь" может собирать информацию в радиусе 150 км от базового судна на любой глубине.

Титановый корпус сверху покрыт особым сферопластиком красного цвета. Сделано это было специально, чтобы подчеркнуть символ Победы 1945-го - Красное знамя и обозначить цвет рубина, давшего название КБ. Кстати, краска ничуть не пострадала от погружения на сверхглубину.

Аппарат оснащен эхолокационной системой, гидролокатором бокового обзора, видеокамерами высокого разрешения, измерителями параметров среды, высокоточной навигационной системой, системой гидроакустической связи.

Погружение шло при помощи специального балласта, в который входили и тяжеленные якорные цепи. На отметке 8 км балласт отстегнули. Но два звена якорной цепи не оторвались, с ними и всплыли. Нет худа без добра. Звенья порезали и использовали их для изготовления памятных медалек.

К Марианской впадине "Фотий Крылов" пришел 8 мая. В ночь с 8 на 9 мая с острова Гуам подошел американский боевой корабль, с которого внимательно следили за всеми нашими действиями.

Тем не менее "Витязь" ушел в глубину. В День Победы аппарат достиг отметки 10 028 метров. Под ним было ровное песчано-илистое дно. Вокруг плавали мелкие рачки и креветки. Морские чудища в объектив не попали, хотя участники экспедиции, по их словам, очень хотели увидеть что-то необычное. Было отмечено очень сильное подводное течение.

Возможно, именно оно изменило рельеф дна, так как по предварительным расчетам глубина в этой точке должна была равняться 11 022 метра - такую замерили в 1957 году с советского научно-исследовательского судна "Витязь". Кстати сказать, подводным течением наш аппарат снесло от точки погружения на 9 км, но он благополучно вернулся к своему базовому судну.

Результаты полученных исследований переданы в Российскую академию наук, где сейчас изучаются. Рубиновый "Витязь" готов к дальнейшим глубоководным исследованиям. А у тех счастливчиков, кто придет на форум "Армия-2020", еще будет возможность прикоснуться к российскому чуду глубоководной техники.

Сергей Птичкин