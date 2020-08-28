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Газета.ru

Преградили путь: в Сирии произошло столкновение БТР РФ и США

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Источник изображения: gazeta.ru

СМИ: солдаты США пострадали в столкновении с российским БТР в Сирии

В районе сирийской провинции Хасака произошло столкновение российских и американских военных. По одной из версий, военнослужащие США преградили путь россиянам, когда те двигались по трассе. По другой - инцидент произошел в рамках Международных армейских игр. В ответ на действия американцев военнослужащие России "зажали" бронетранспортер США.

В Сирии произошел инцидент между российским патрулем и американским. Как отмечает «Российский диалог», американский MRAP MaxxPro преградил путь российским БТР-80, "Тайфуну" К-63968, "Уралу-4320" и бронеавтомобилю "Тигр". В ответ на это российские военные зажали американский бронетранспортер.

При этом сразу несколько Telegram-каналов выложили фотографии и видео с места «гонок» на трассе. Противостояние запомнится тем, что в нем приняли участие вертолеты. Как отмечает издание, транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ наблюдали с воздуха за происходящим.

Тем временем «Русская весна» утверждает, что это был новый этап «раллийных гонок» по пересеченной местности в рамках Международных армейских игр. Произошло это в сирийской провинции Хасака, добавляет СМИ. Соревнования якобы прошли в районе населенного пункта Дерик. Россияне смогли не только обогнать, но и заблокировать американцев.

Но на сайте Армейских игр указано, что мероприятие организовано на территории 11 государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.

Между тем Reuters передает, что во время инцидента, который произошел на северо-востоке Сирии, несколько военнослужащих США получили незначительные ранения. Издание отмечает, что это произошло из-за непреднамеренного столкновения.

Агентство добавляет, что «такие взаимодействия между американскими и российскими войсками не редкость». «Этот инцидент отражает возможность эскалации напряженности и риски, связанные с действиями войск из обеих стран в непосредственной близости друг от друга на севере Сирии», - говорится в сообщении.

Накануне российских и турецких военных обстреляли из гранатомета при патрулировании в Идлибе. Двое военнослужащих России получили легкие контузии.

"Двадцать пятого августа в ходе проведения 23-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Урум-Эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомета», - говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Отмечается, что бронетранспортер российской военной полиции был поврежден.

Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное. Поврежденный БТР-82 эвакуирован.

В тот же день стало известно, что сирийская армия совместно с российскими военными провела масштабную антитеррористическую операцию. Она проходила с 18 по 24 августа.

"Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе "белой пустыни" ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов", - приводит РИА «Новости» слова представителя российской группировки в Арабской Республике.

Авиационная группа ВКС России начала принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе по просьбе главы Сирии Башара Асада в 2015 году.

Накануне в Сирии погиб российский генерал-майор. Произошло это в результате взрыва на трассе в Дейр-эз-Зор 18 августа. В Минобороны отметили, что погибший был военным советником. При этом в ведомстве не указывали ни его имени, ни фамилии. По данным некоторых СМИ, его звали Вячеслав Гладких.

Взрыв произошел, когда российские военные возвращались из окрестностей города Дейр-эз-Зора. В 15 км от него военные проводили гуманитарную акцию. В этой трагедии пострадали еще двое военнослужащих.


Ангелина Мильченко

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