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Интерфакс-АВН

Турция и США провели совместные учения в Средиземноморье

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Фрегат типа Barbaros.
Фрегат типа Barbaros.
Источник изображения: defensenews.com

Стамбул. 26 августа. ИНТЕРФАКС - ВМС Турции и США провели совместные учения в восточном Средиземноморье, сообщает в среду турецкий канал TRT со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции.

"ВМС Турции продолжают морские учения с военно-морскими силами союзников. Турецкий фрегат TCG BARBAROS и корвет TCG BURGAZADA провели морские учения совместно с американским эсминцем USS WINSTON S. CHURCHILL в Восточном Средиземноморье 26 августа 2020 года", - сообщили в турецком оборонном ведомстве.

В среду в восточном Средиземноморье также начались совместные военные учения Греции с Францией, Италией и Кипром.

Министерство обороны Греции сообщило, что учения пройдут к югу от острова Крит и продлятся три дня.

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Ситуация осложнилась ранее в августе, когда Анкара направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей в международные воды неподалеку от греческого острова Кастеллоризо. Греция в свою очередь также выдвинула военные корабли для наблюдения за действиями турецкой стороны.

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Страны
Греция
Италия
Кипр
США
Турция
Франция
Проекты
2020-й год
Военные учения
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