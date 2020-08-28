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Интерфакс-АВН

В ФРГ критикуют военные учения в Средиземноморье

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Корабль ВМС Греции в Эгейском море
Корабль ВМС Греции в Эгейском море.
Источник изображения: © AP Photo / Lefteris Pitarakis

Берлин. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Военно-морские учения в Средиземноморском регионе, где и без того наблюдается напряженная обстановка, не содействуют ее нормализации, заявила в среду на пресс-конференции министр обороны ФРГ Аннегрет-Крамп Карренбауэр.

"Мы должны найти отправную точку для того, чтобы снова начать политические дискуссии и переговоры. Проведенные сегодня маневры, конечно, этому не помогают", - заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр после переговоров в Берлине со своими коллегами из других стран ЕС.

В среду Греция начала трехдневные маневры с Францией, Италией и Кипром. Кроме того, совместные учения провели в среду корабли ВМС Турции и США. Европейские СМИ отмечают, что Германия пытается выступить посредником между Анкарой и Афинами, чтобы возобновить переговоры и избежать дальнейшей эскалации ситуации в этом регионе.

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Обстановка особенно обострилась ранее в августе, когда Анкара направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей в международные воды неподалеку от греческого острова Кастеллоризо. Греция в свою очередь также выдвинула военные корабли для наблюдения за действиями турецкой стороны.

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Греция
Италия
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Военные учения
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