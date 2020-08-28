В Подмосковье прошли соревнования военных кинологов

В Подмосковье в рамках Международных армейских игр стартовал конкурс военных кинологов "Верный друг". В соревнованиях участвуют пять стран. На открытии присутствовали замминистра обороны России Александр Фомин и председатель Общественного совета при Минобороны, главный редактор "МК" Павел Гусев. Мероприятие также посетил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Замиститель министра обороны России Александр Фомин и делегация Общественного совета при военном ведомстве на конкурсе военных кинологов (с) Наталия Губернаторова / Московский Комсомолец

(с) Наталия Губернаторова / Московский Комсомолец

(с) Наталия Губернаторова / Московский Комсомолец

(с) Наталия Губернаторова / Московский Комсомолец

(с) Наталия Губернаторова / Московский Комсомолец

(с) Наталия Губернаторова / Московский Комсомолец

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