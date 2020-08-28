Советский провал: как секретные МиГ-23 и Су-20 попали в США и Китай

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В 70-е годы военные США и Китая практически одновременно получили в свое распоряжение современные на то время советские истребители МиГ-23 и истребители - бомбардировщики Су-20.

Как это произошло? Дело в том, что у Советского Союза произошел разрыв дружественных отношений с крупнейшей арабской страной - Египтом, президент которого Анвар Саддат решил переориентироваться на США и другие западные страны.

На вооружении военно-воздушных сил этого государства, в основном, состояли самолеты советского производства. Поэтому не удивительно, что новые друзья заинтересовались техникой, к которой у них не было доступа. Египту эти самолеты были не нужны, так как у него стали появляться проблемы с запасными частями.

Так несколько МиГ-23МС отправились за океан. Также в этом направлении последовали и ударные МиГ-23БН и Су-20. Конечно, речь шла об упрощенных экспортных версиях, но американцы собирались воевать не только с СССР, но и его союзниками, у которых как раз были такие самолеты.

Если США "коллекционировали" такую технику, чтобы приобрести навыки противостоять ей, то еще у одного нового египетского союзника - Китая интерес был куда более обширным. С помощью этих советских образцов он собирался преодолеть свое технологическое отставание. Однако, если им удалось скопировать переданный египтянами МиГ-21МФ (правда, чтобы запустить его в серию, понадобилось долгих 15 лет), то создать аналог МиГ-23 так и не получилось.

Дмитрий Лемешко