В Астраханской области продемонстрировали возможности ПВО

С-300, С-400, «Панцирь-С1», «Бук-М3», «Тор» и «Тайфун». На полигоне Ашулук в Астраханской области — все самые современные российские зенитно-ракетные комплексы. Границы российской неба на прочном замке. Мощности отечественных ПВО продемонстрировали на форуме «Армия-2020». Три вероятных сценария: атака беспилотников, всевозможных ракет и авиации. На каждый случай — отдельный боевой расчет ПВО. Условия на полигоне максимально приближены к боевым. Расстановка такая же, как в ходе операций в Сирии.

С-300, С-400, «Панцирь-С1», «Бук-М3», «Тор» и «Тайфун». На полигоне Ашулук в Астраханской области — все самые современные российские зенитно-ракетные комплексы. Границы российской неба на прочном замке. Мощности отечественных ПВО продемонстрировали на форуме «Армия-2020». Три вероятных сценария: атака беспилотников, всевозможных ракет и авиации. На каждый случай — отдельный боевой расчет ПВО. Условия на полигоне максимально приближены к боевым. Расстановка такая же, как в ходе операций в Сирии.