Российские военные роботы оказались зависимы от Google

Российские ученые представили нейросеть, позволяющую управлять боевыми роботами в автоматическом режиме. Данной разработкой уже заинтересовались в Минобороны. Правда, как отмечают эксперты, для работы с нейросетями некоторые российские разработчики, возможно, используют зарубежные «железо» и софт. Чем здесь опасны иностранные технологические продукты и могут ли военные доверять существующим нейросетям?

Накануне на международном форуме "Армия-2020" холдинг "Росэлектроника", входящий в госкорпорацию "Ростех", продемонстрировал автоматизированную интеллектуальную систему управления формированиями роботов на основе нейросетей.

Искусственная нейросеть представляет собой математическую модель и ее воплощение как в программах, так и в "железе", которые действуют по принципу организации и работы биологических нейронных сетей, то есть сетей нервных клеток живых организмов.

Как рассказали представители Росэлектроники, их разработка является программным обеспечением, позволяющим управлять средствами поражения в автоматизированном режиме. "После обнаружения цели средствами разведки – спутником, дроном или радиолокационной станцией – данные об объекте поступают в мобильный пункт управления. Система обрабатывает полученную информацию, формирует и передает команду средствам поражения – перспективным робототехническим комплексам: ракетным, реактивным или артиллерийским", – цитирует ТАСС сообщение Ростеха.

Отмечается, что новая разработка повышает эффективность боевых систем за счет минимизации участия человека в процессе управления. Время принятия решений сокращается более чем втрое, заверяют разработчики.

"Разработанная нашим предприятием автоматизированная интеллектуальная система управления роботизированными комплексами построена на отечественном программном обеспечении и с использованием российского оборудования", – пояснили газете ВЗГЛЯД в холдинге "Росэлектроника".

Министр обороны Сергей Шойгу, делясь своими впечатлениями от увиденного на выставке "Армия-2020", заявил, что "созданы роботы, которые фактически выполняют функцию бойца, только они менее уязвимы". Министр отметил, что у этих роботов "фактически нейронные сети управления, элементы искусственного интеллекта". В итоге Шойгу анонсировал планы Минобороны заключить к концу года крупные контракты с отечественными производителями по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и робототехнике.

Российская "оборонка" уже неоднократно демонстрировала примеры взаимодействия человека и боевого робота. К примеру, в сентябре минувшего года истребитель Су-57 и беспилотник С-70 совместно выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону "противника". В июле в ходе испытаний российского танка Т-14 "Армата" отрабатывался беспилотный режим. Одновременно отечественный ВПК ведет разработку средств нейтрализации роботизированных вооружений противника. На той же "Армии-2020" был представлен проект субмиллиметровой станции, которая способна обнаружить рой низколетящих беспилотников с распознаванием при помощи нейронных сетей.

Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что роботизация военной техники становится мейнстримом мировой военной науки. Например, в США заявляли, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, после которого воевать будут только дроны. Кроме того, три года назад американцы успешно испытали рой боевых миниатюрных низколетящих беспилотников Perdix, управляемых через нейросети. А в позапрошлом году Пентагон продемонстрировал видеоролик испытания роя микродронов Gremlins, которые умеют принимать коллективные решения.

"В 2017 году минобороны США приняло план под названием "Стратегия армейских робототехнических и автономных систем", – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. – В том же году по инициативе разведуправления Пентагона и в сотрудничестве с Google началась программа внедрения ИИ, получившая название Project Maven".

Как поясняет Леонков, первым опытом в рамках этой программы стал анализ видеоданных, которые поступали от беспилотников-разведчиков. Благодаря алгоритмам искусственный интеллект "обсчитывает" информацию быстрее, чем группы аналитиков. В настоящее время новыми технологиями пользуются американские военные, работающие с видеоданными из Афганистана и с Ближнего Востока.

Еще одно направление, которое активно развивают американцы, – управление роями беспилотников при помощи искусственного интеллекта. Но роботизированной авиацией дело не ограничивается. В 2018 году в Пентагоне был создан Объединенный центр искусственного интеллекта (JAIC), цель которого – ускорить процесс внедрения технологий ИИ во всех родах войск. Наконец, в январе прошлого года в аппарате министра армии (главкома сухопутных войск США) заявили о необходимости внедрения искусственного интеллекта в системы ПВО и противоракетной обороны.

Впрочем, как считают эксперты, военные смогут полностью доверять нейросетям лишь в отдаленной перспективе. "Некоторые, правда, считают, что новые алгоритмы позволят создать самообучающиеся машинные системы. Но это фантастика", – подчеркнул Леонков. Не менее фантастично выглядят идеи создать автономно действующих роботов, поскольку в реальном бою "терминатор" не сможет себя починить или дозаправить топливом. "В данном случае робот если и сможет выполнять задачи автоматически, то все равно под контролем человека", – добавил эксперт.

При этом в России в области военной робототехники и нейросетей пока что все находится на стадии изучения и разработок, констатируют эксперты. "Также не следует забывать, что нейронные сети очень уязвимы ко взломам", – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор технологической компании "Нейросети Ашманова" Станислав Ашманов.

"Есть специальный термин – атаки на нейронные сети. Даже у крупных компаний сегодня нет механизмов стопроцентного противодействия таким атакам. Facebook, Google и другие корпорации проводят конкурсы, целью которых является получение максимума плюсов от нейронных сетей при минимуме внешних воздействий на поступающие данные", – добавил собеседник.

"Также вызывает тревогу то, что российская "оборонка" использует для работы с нейросетями не только софт от Google, но и процессоры зарубежного производства – например, для создания беспилотников", – сказал Ашманов.

Отметим, что данное замечание эксперта нельзя адресовать холдингу "Росэлектроника", ведь как уже было сказано выше, разработчики автоматизированной интеллектуальную систему управления формированиями роботов, используют отечественное программное обеспечение. В данном случае о зависимости от Google или другого зарубежного прозводителя речи не идет.

Но другие отечественные разработчики, возможно, используют иностранные "железо" и софт. Как пояснил Ашманов, что иностранные технологические продукты привлекательны удобством использования и общедоступностью. Но их минус заключается в том, что они могут содержать в себе "программные и аппаратные закладки".

"Потому неясно, какую из существующих нейронных сетей имеют в виду в Ростехе, когда говорят об управлении роботами. Хотя в нашей стране уже налажено производство собственных нейросетей", – отмечает собеседник.

Так, свой процессор для нейросетей есть у НТЦ "Модуль". Также качественные продукты производят в Федеральном научном центре "ГосНИИАС", где занимаются авиационными системами нового поколения. "Платформы для построения нейросетей производит и наша компания. Потому с точки зрения безопасности для российской промышленности лучше использовать нейросетевые продукты отечественных производителей, как это делают в Китае или США", – заключил Ашманов.

Михаил Мошкин, Андрей Самохин