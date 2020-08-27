Стало известно о следственных действиях в отношении экс-директора РКК «Энергия»

Следственные действия проводятся в отношении бывшего генерального директора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимира Солнцева. Об этом в среду, 26 августа, сообщили «Интерфаксу» в «Роскосмосе».

«Действительно, в отношении бывшего генерального директора ПАО «РКК Энергия» В.Л. Солнцева и ряда бывших менеджеров РКК сейчас проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года», — рассказал собеседник информагентства.

В корпорации отметили, что трудовые отношения с Солнцевым были расторгнуты после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора «Роскосмоса» в конце мая 2018 года.

Солнцев занимал должность генерального директора корпорации с 2014 года, однако, как заявили в «Роскосмосе», он лишился должности «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК «Энергия».

«Служба внутреннего аудита «Роскосмоса» по указанию Д.О. Рогозина также провела проверки на предприятиях РКК «Энергия», результаты которых стали основанием для работы правоохранительных органов», — добавили в «Роскосмосе».

В мае Игорь Озар, ранее возглавлявший КБ «Сухой», был назначен исполняющим обязанности гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия». Позже акционеры подтвердили его назначение на пост руководителя.

В июне прошлого года стало известно, что с территории РКК «Энергия» в подмосковном Королеве неизвестные во время майских праздников похитили оборудование для космической техники.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов