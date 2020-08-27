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Российская газета

В Минобороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между РФ и Грецией

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Флаги России и Греции
Флаги России и Греции.
Источник изображения: www.mayak.sbor.net

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с начальником главного управления вооружений и оборонных инвестиций министерства национальной обороны Греции генерал-лейтенантом Теодорасом Лайосом. Как сообщили в военном ведомстве, встреча прошла "на полях" Международного военно-технического форума "Армия -2020".

В Минобороны отметили, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

"Кроме того, состоялся обмен мнениями по текущим проблемам региональной безопасности", - добавили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что встреча прошла в обстановке дружбы и доверия и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-греческого военного сотрудничества.


Александр Степанов

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Страны
Греция
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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